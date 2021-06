Lehrte

„Kann man sich da auch drauf setzen?“ Matthias Wilkening, Kunstliebhaber und Chef des Klinikums Wahrendorff, umrundet neugierig eine skurrile Skulptur. Sie heißt „Spazierhund mit Hand“, stellt einen Hund mit einer Hand im Maul dar und erinnert wegen ihrer länglichen Form und den vier Beinen ein wenig an eine Bank. „Bitte nicht – die Arbeit ist aus Gips, Acryl und Styropor, das ist sehr leicht und kann kaputt gehen“, erklärt Künstlerin Hyun-Gyoung Kim.

Die aus Südkorea stammende und in Münster lebende Bildhauerin stellt ihre Werke derzeit in der Städtischen Galerie in Lehrte aus. Es ist die erste Ausstellung nach acht Monaten Corona-Zwangspause. Eine offizielle Vernissage mit Sekt und Reden, wie es sie sonst zum Auftakt neuer Ausstellungen gibt, hatte Lehrtes Kulturbeauftragte Julienne Franke pandemiebedingt allerdings nicht geplant. Stattdessen beantwortete Kim den Besuchern Fragen zu den ausgestellten Arbeiten.

Lehrtes Kulturbeauftragte Julienne Franke (rechts) kommt mit Besuchern über die Ausstellung ins Gespräch. Quelle: Katja Eggers

Die Künstlerin wusste zu jedem ihrer Werke zudem eine kleine Geschichte zu erzählen. Dem „Tanzenden Hund“ sei sein Kopf beim Spazierengehen abhanden gekommen. „Der Hund war so betrunken, dass er seinen Kopf einfach verloren hat“, sagte Kim. Die „Pilze“ haben dafür menschliche Beine. „Damit sie weglaufen können und nicht zum Verspeisen auf den Tisch kommen“, erklärte Kim augenzwinkernd.

Kopflos über den Zebrastreifen: Dem „Tanzenden Hund“ fehlt etwas. Quelle: Katja Eggers

Arbeiten kommen humorvoll und spielerisch daher

Bei den Besuchern kamen die humorvollen, spielerischen Arbeiten, die aber gleichzeitig auch zum Nachdenken anregen, gut an. „Ich finde die Werke wirklich witzig“, sagte Wilkening. Wegen ihrer oft makellos glatten Oberfläche würde er die Arbeiten auch liebend gern einmal anfassen, gestand der Klinik-Chef. Die Künstlerin hatte jedoch ein wachsames Auge auf ihre Werke. In der Alten Schlosserei hat sie die surrealen Skulpturen passend zum Ausstellungstitel „Unbekannte Straße“ so angeordnet, dass die Besucher ihnen wie auf einer Straße begegneten. Links und rechts des Weges gibt es unter anderem dösende Hühner, dicke Hasen, Blättermänner und Blumenmädchen sowie Haus-Eier mit und ohne Halsband.

„So etwas habe ich noch nie gesehen“: Kai Wetzel schaut sich die Skulptur „Ameisenhund“ an. Quelle: Katja Eggers

Den oft zwitterhaften Wesen fehlten jedoch mitunter die Details, auch die Proportionen sind irgendwie verrutscht. Besucher schauten daher mitunter amüsiert und verwundert. „Ich liebe es, dass jeder beim Anblick seine eigenen Assoziationen hat“, sagte Kim. Für Künstler Kai Wetzel waren derartige Werke vor allem etwas ganz Neues. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich habe nicht zu allem sofort Zugang gefunden, aber vieles hat sich als Bild in meinem Kopf festgesetzt“, sagte der Hannoveraner.

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. September zu sehen. Die Städtische Galerie, Alte Schlosserei 1, öffnet dienstags bis freitags und sonntags von 14 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung.

Von Katja Eggers