Hämelerwald

Die Video-Collage war witzig. Doch neben wundervollem Humor steckte in ihr auch eine große Portion jener irrwitzigen Realität der Corona-Zeit. In vielen kleinen Bildsequenzen müht sich dabei eine Lehrerin, ihren Schülerinnen und Schülern per Videokonferenz den Lehrstoff nahezubringen. Die Jugendlichen gähnen vor sich hin, verschwinden mal aus dem Bild, plappern mal dazwischen oder sind augenscheinlich mit etwas ganz anderem beschäftigt als dem Lehrstoff. Am Ende ringt sich die Lehrerin ein Lächeln ab und seufzt, das sei ja eine „tolle Vorbereitung“ auf die Prüfung gewesen.

Zu sehen war dieses gelungene Video bei der Verabschiedung der Neunt- und Zehntklässer der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hämelerwald am Freitagnachmittag. In vier aufeinanderfolgenden Feierstunden wurden dort, Klasse für Klasse, 95 Jugendliche aus ihrer Schulzeit entlassen. Für alle gemeinsam wäre es mit Blick auf Corona-Abstände zu eng in der Sporthalle geworden. Und so war auch der Abschied von der Schulzeit für alle Beteiligten von der Pandemie überschattet – ebenso wie die knapp anderthalb Jahre zuvor.

„Ein Schuljahr voller Herausforderungen“

Schulleiter Bernhard Mellentin ging in seiner Rede, die er gleich viermal nacheinander hielt, auf diese besondere Zeit ein. Die Pandemie habe das Schulleben, aber auch das Familienleben der Jugendlichen enorm eingeschränkt, sagte er. Die zehnte Klasse habe ein „Schuljahr voller Herausforderungen“ gemeistert, und leider seien die Vorgaben der Politik für den Unterricht in den vergangenen Monaten „nicht immer in der gewünschten Klarheit“ formuliert und „häufig ohne die erforderliche Fürsorge für den Gesundheitsschutz“ getroffen worden, kritisierte der Schulleiter.

Doch den Jugendlichen, von denen trotz der schwierigen Umstände eine ganze Reihe sehr gute Abschlüsse hinbekommen habe, sprach Mellentin Mut zu: „In Euch steckt Potenzial, das sich von Rückschlägen nicht beeindrucken lässt“, sagte er. Nun sei es Zeit, sich auf neue, große Freiheiten vorzubereiten, die hoffentlich bald schon wieder ohne Einschränkungen zu genießen seien.

Ein Jahrgang, der wegen Corona vielen Widrigkeiten trotzen musste: Zum Abschlusszeugnis gibt es für alle Schülerinnen und Schüler der IGS in Hämelerwald eine Blume. Quelle: Achim Gückel

Die Schüler und Schülerinnen selbst formulierten das etwas direkter: „Wir haben versucht, aus allem das Beste zu machen“, sagte einer von ihnen.

Diese Schülerinnen und Schüler haben die IGS erfolgreich absolviert Klasse 10.1: Azad Ali, Hanna Pia Brünker, Aylin Cimen, Erencan Dogan, Juan Camilo Guerrero Agredo, Steve Hadad, Angelina Hermann, Luca Hofrichter, Simon Juschakow, Pascal Klinge, Sven Krellenberg, Sebastian Kupfernagel, Alyssa Laumann, Marie-Sophie Leschkowski, Maxim Maurer, Birgül Oruc, Leon Luca Rendelmann, Florian Rothaug, Mika Justin Sakautzki, Dorian Shabani, Ceylin Sönmez, Paul Steppuhn, Arona Veseli und Iman Zeaiter. Klasse 10.2: Julie Barczewski, Marvin Beinsen, Andjelina Chobanova, Johana Detert, Dittmar, Marvin Eimuth, Mascha Engelke, Marten-Lauri Gebhardt, Farzad Ghulami, Diego Giove, Leon Grimmel, Emma Holland, Carlo Alexander Jahnel, Nora Jameel Lajeen, Arved Kaya Kaste, Jannik Korroch, Leon Luca Kuschnerus, Merle Marie Laxander, Kevin Salpeter, Leandro Santulhao Semanas, Finja Seyfferth, Balraj Singh, Charlotte-Melina Voges und Tom Justin Willert. Klasse 10.3: Nico Bredenbals, Jonathan Brosig, Leonie Görlach, Robin Joel Guzien, Niklas Hedy, Svenja Heuer, David Leonardo Attila Hornbruch, Kimberley Jensch, Baraa Khalaf, Jana Klein, Jasmin Lauch, Iwaz Majid, Manie Talal Naif Mato, Pia Meixengo Biermann, Guned Barakat Nayyef, Dareen Rasho, Dema Rasho, Lina Marie Reis, Jamie Xaveria Rothkehl, Sundos Salameh, Valentina Seleman, Faik Shiwan Haji und Charlotte Strauß, Klasse 10.4: Reem Barakat, Tjorben Finn Beimes, Kim Buchholz, Mailin-Vivien Daude, Max Alexander Grabowski, Elisa Hagelstange, Jan-Niclas Hoppe, Ron Ipkendanz, Nils Krusekamp, Lika Kvantrishvili, Mariella Mölbitz, Linda Nayyef, Max Neuwirth, Maja Leonie Reinhardt, Alex Saliwadny, Maxime Isabell Scharnau, Areshdeep Singh, Amely Tameling, Luca Elias Villanueva und Luca Elias. Jahrgang 9: Albert Becker, Dunya Lajeen, Leon Salpeter und Dler Kalo.

Laut Jahrgangsleiterin Gesine Engelking wollen nun 21 der ehemaligen Zehntklässler in die IGS-Oberstufe wechseln und dort ihr Abitur machen. Viele seien aber auch dank eines Erweiterten Realschulabschlusses auf dem Weg in andere Schulformen, etwa ins Wirtschaftsgymnasium.

Von Achim Gückel