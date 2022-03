Lehrte

Achtklässler der IGS Lehrte haben für die Menschen in der Ukraine jede Menge Hilfsgüter zusammengetragen. Eine erste Ladung mit gespendeten Hygieneartikeln für Babys, Kinder und Erwachsene, Bettdecken, Kissen, warmen Socken, Batterien, Kerzen und vielem mehr haben sie jetzt auf dem Messegelände an den Ukrainischen Verein in Niedersachsen übergeben. „Unsere Spenden wurden dort mit viel Dankbarkeit entgegengenommen, und es wird weitere Spendenladungen geben, da wir absprechen konnten, was noch dringend benötigt wird“, erklärt IGS-Lehrerin Maike Graen.

Den Wunsch zu helfen hatten die Achtklässler bereits sofort nach Kriegsausbruch, wie die Lehrerin berichtet. Im Jahrgangstrakt wurde spontan ein Raum zur Sammelstelle für Spenden eingerichtet. Graen informierte die Eltern- und Schülerschaft per E-Mail, was und wo gespendet werden kann. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Doris Rohjans und den Achtklässlern kümmerte sie sich um die Annahme der Spenden und die Sortierung.

Abgabe auf dem Messegelände: In der Messehalle Nord ist eine Spendenannahmestelle eingerichtet worden. Quelle: privat

Kinder packen persönliche Pakete

„Es ist beeindruckend, wie schnell und selbstverständlich die Schüler mitanpacken“, berichtet Graen. Einige Kinder hätten sogar persönliche Pakete gepackt, diese mit einem handgeschriebenen Zettel in unterschiedlichen Sprachen versehen und so ihre Solidarität gezeigt, sagt die Lehrerin.