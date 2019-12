Hämelerwald

„So viel Geld?“ – Brigitte Sudmann, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Hannover, wollte am Donnerstag kaum ihren Augen trauen. Die Siebtklässlerinnen Carolin, Melina, Naomi und Vivien überreichten ihr einen knallroten Umschlag mit 250 Euro. Das Geld haben die Schülerinnen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte am Standort in Hämelerwald gesammelt.

„Wir wollten Gutes tun und eine Hilfsorganisation unterstützen“, berichtete Carolin. Auf den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst wurde die Zwölfjährige über einen Handzettel aufmerksam, den ihr ihre Mutter in die Hand gedrückt hatte. Was die ehrenamtlichen Familienbegleiter leisten, hat die Siebtklässlerin und ihre Mitschülerinnen schwer beeindruckt.

Helfer entlasten Familien im Alltag

Die Helfer kümmern sich um sterbenskranke Kinder, ihre Eltern und Geschwister. Sie begleiten die Familien im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus, entlasten die Eltern im Alltag, sind Ansprechpartner für Geschwisterkinder und besuchen die kranken Kinder zu Hause, in der Klinik und der Pflegeeinrichtung.

„Das ist doch schon schwer, wenn in der Familie Erwachsene sterben, aber wenn Kinder sterben, ist das bestimmt noch viel schlimmer“, sagte Carolin. Weil sie und ihre Mitschülerinnen Kinder sind, denen es gut geht, wollen sie mit ihrer Spende gerade die schwerstkranken Kinder unterstützen.

Die Idee entwickelte sich an der IGS im Fach Freies Lernen. Die Schüler beschäftigen sich dabei im Rahmen des Ganztagsbetriebs mit Themen ihrer Wahl. „Dass dabei Spendenprojekte entstehen, ist nicht die Regel, aber umso schöner“, erklärte Lehrerin Jenny Anderson.

Laut Sudmann soll das gespendete Geld für Veranstaltungen der Ehrenamtlichen und ihrer Selbstfürsorge genutzt werden.

