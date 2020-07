Lehrte

Hinter den 35 Abiturienten der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte liegen harte Zeiten: Wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Schulschließung fehlten zwei wichtige Wochen für die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. Am 11. Mai startete dann ein wahrer Prüfungsmarathon, die letzten Nachprüfungen wurden noch kurz vor der Entlassungsfeier abgenommen. Am Donnerstagnachmittag haben die Absolventen nun ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Die Verabschiedung fand mit Maske, Handdesinfektion und entsprechenden Sicherheitsabständen in der Turnhalle an der IGS-Oberstufe statt. Die Angehörigen der Absolventen sahen von der Tribüne aus zu. IGS-Leiter Bernhard Mellentin betonte in seiner Rede, dass der diesjährige Jahrgang ein besonders starker gewesen sei: Jeder Sechste hat sein Abitur mit einer Note unter 2,0 abgeschlossen. „Das ist kein Markenzeichen einer IGS, sondern ein Indikator für euer Engagement“, erklärte Mellentin.

Jahrgang hat in der Krise Zusammenhalt bewiesen

Stark sei der Jahrgang aber auch deshalb gewesen, weil er sein Abitur am Übergang von G8 zu G9 absolviert habe. „Ihr seid daher in diesem Jahr Lehrtes einzige Abiturienten, das Gymnasium ist erst im nächsten Jahr wieder dabei“, betonte Mellentin. Darüber hinaus bezeichnete der Schulleiter den diesjährigen Abi-Jahrgang als stark, weil er gerade in der Krise zusammengehalten und sich gegenseitig unterstützt habe.

So geht Abi-Entlassung in Corona-Zeiten: Die Absolventen sitzen in der Turnhalle auf Abstand, die Eltern hinter ihnen und auf der Tribüne. Quelle: Katja Eggers

Glückwünsche von Lehrern, Tutoren und Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße nahmen die Abiturienten bei der Feier als Videobotschaften auf Großbildleinwand entgegen. Auch die Auftritte von Lehrer- und Oberstufenband wurden als Videos eingespielt. Abiturientin Maja Kamphuis sprach für den 13. Jahrgang jedoch am Mikrofon in der Turnhalle. „Jetzt schließt sich für uns die Tür der Schule, der Kindheit und unserer Jugend“, sagte sie. „Aber dafür öffnen sich viele neue Türen.“

Die Abiturienten 2020 im Überblick

Das sind die Abiturienten des Jahrgangs 2020: Daniya Al Barzanji, Felicitas Katharina Chludek, Joshua David Chludek, Valentin Deiters, Serhed Deniz, Corinna Fricke, Rüya Gasymova, Bastian Gatke, Victoria Hasenjaeger, Kevin Herrmann, Maja Carolin Kamphuis, Marie Kebernik, Jule Kiel, Jana Sophie Kwossek, Eliza Latifi, Laura Pauline Messer, Marie-Jo Nissel, Madita Patzelt, Maximilian Peter, Luisa Charlotte Plagge, Jaime Pöppl, Kosovar Rahova, Yana Rochshupkina, Michelle Schwab, Lasse Seidel, Emine Sömö, Tristan Steinkampf, Lisa Strecker, Lara Sophie Trautmann, Amelie Treptow, Carla Verlande, Moritz Wagner, Jonas Wallura, Lelia Marie Wencke und Finn Wilkening.

