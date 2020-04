Notkliniken statt Messestände: Das Unternehmen Hoffmann Messebau aus Sehnde-Höver macht aus der Not in der Corona-Zeit eine Tugend und bietet nun sogenannte Raum-in-Raum-Lösungen für Ambulanzen und Testzentren an. Die Firma war zudem am Bau des Behelfskrankenhauses auf dem hannoverschen Messegelände beteiligt.