Lehrte

Wer mit digitalem Lernen schon Erfahrungen gemacht hat, ist in Zeiten von Corona und Homeschooling klar im Vorteil. An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Lehrte gehört das digitale Lernen schon seit einigen Jahren zum Alltag: In den Jahrgängen sieben bis zehn gibt es zehn iPad-Klassen. Etwa 60 bis 70 Prozent des Unterrichts wird dort mit dem Tablet abgedeckt.

Kürzlich haben die Lehrer zudem 49 Sechstklässler mit iPads ausgestattet. Die Schüler holten sich ihre Geräte in der Pausenhalle ab. Die Lehrer hatten dafür Jutetaschen gepackt, in denen sich auch noch Infos zur Einrichtung der Geräte, Zugangsdaten und Elternbriefe befanden. „Die Einführung hätte eigentlich schon vor den Osterferien über die Bühne gehen sollen, aber dann kam Corona“, erklärt Jahrgangsleiterin Gesine Engelking, die für die Einführung der iPads zuständig ist.

Anzeige

Mia Hanschke und ihre Mutter holen sich bei Tutor Marco Lambertz das iPad ab. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Eltern werden entlastet

Die Übergabe verzögerte sich, die ersten Schritte mit dem neuen Gerät hätten den Sechstklässlern eigentlich in der Schule erklärt werden sollen. Nun findet die Einführung digital statt. Es gibt Erklärvideos und Live-Schulungen für Handy und PC, in denen die Tutoren Fragen beantworten.

Für die Kinder sei die iPad-Übergabe auch schon in normalen Zeiten stets ein besonderes Ereignis. „Ich fühle mich wie der Weihnachtsmann, der Geschenke verteilt – die strahlenden Kinderaugen sind super“, berichtet Lehrer Marco Lambertz. In Corona-Zeiten sei die Übergabe sogar noch wertvoller, weil die Geräte die digitalen Herausforderungen unterstützen und zu Hause auch die Eltern entlasten, erklärt Engelking. Ein weiterer Vorteil: Die Schüler sparen Papier und Bücher ein und müssen keine schwere Mappen und Schultaschen mehr tragen.

Geräte kommen in allen Fächern zum Einsatz

Die IGS bestellt die iPads über die Gesellschaft für digitale Bildung. Die Geräte werden von den Eltern finanziert, eine Ratenzahlung ist möglich. Eine Versicherung für den Schadensfall ist im Preis mitinbegriffen. Erstmals wurde eine Klasse der IGS Lehrte am Standort Hämelerwald im Jahr 2013 mit iPads ausgestattet.

Die Schule hat mit den iPad-Klassen seitdem sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Tablets kommen in allen Unterrichtsfächern zum Einsatz, in manchen sogar ausschließlich. „Mit speziellen Pencils kann man sogar auf den iPads zeichnen“, sagt Engelking. Der Fachbereich Kunst nutzt die Tablets daher auch für digitale Kunstwerke. Selbst im Sport wird mit den iPads gearbeitet: Schüler der höheren Jahrgänge filmen sich zum Beispiel selbst und analysieren danach die Bewegungsabläufe in Zeitlupe.

IGS-Leiter Bernhard Mellentin würde sich wünschen, dass kommunale Schulträger iPad-Klassen künftig mehr unterstützen und technische Ressourcen zur Verfügung stellen. „Der Schulträger könnte für die iPads zum Beispiel Leihverträge mit den Eltern abschließen“, schlägt Mellentin vor.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers