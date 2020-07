Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Lehrte hat am Freitagnachmittag 130 Absolventen verabschiedet. Die Entlassung fand wegen der Corona-Abstandsregeln in fünf Durchgängen in der Sporthalle in Hämelerwald statt. Die Abschlusszeugnisse wurden dabei mit Schutzhandschuhen auf Silbertabletts gelegt. Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße überbrachte seine Glückwünsche per Videobotschaft.