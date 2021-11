Wenn am Volkstrauertag auch in Lehrte der Opfer von Krieg, Verfolgung und Terror gedacht wird, geschieht das an mehreren Stellen. Während vormittags am Gedenkmal an der Masch nur eine kleine Gedenkfeier stattfindet, zeigen Schüler der IGS nachmittags eine außergewöhnliche Ausstellung über Lehrte in der Zeit um den Zweiten Weltkrieg.