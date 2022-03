Lehrte

Der Rat der Stadt wird in seiner Sitzung am 23. März vermutlich beschließen, dass in Lehrte rückwirkend zum 1. Januar höhere Grund- und Gewerbesteuersätze gelten. Dieser unlängst vom Finanzausschuss mehrheitlich befürwortete Schritt stößt auf öffentliche Kritik. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover lehnt ihn in einer Pressemitteilung ab. Die Steuererhöhung sei „ein fatales Signal an die Lehrter Wirtschaft“, wird darin Guido Langemann, Steuerexperte bei der IHK zitiert.

Viele Betriebe seien nach zwei Jahren Corona-Pandemie und angesichts der noch weiter andauernden Pandemie bereits erheblich belastet, meint Langemann. Zusätzlich stehe die regionale Wirtschaft durch die stark gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe sowie gestörte Lieferketten als Auswirkung des Krieges in der Ukraine massiv unter Druck.

Steuererhöhungen würden in dieser schwierigen Situation die vielfach ohnehin angespannte Liquidität in den Betrieben noch weiter schwächen, sagt der IHK-Vertreter.

Mehrheitsgruppe: Stadt muss investieren

Im Finanzausschuss der Stadt Lehrte hatte es in der vergangenen Woche mehrheitliche Zustimmung für eine Steuererhöhung gegeben. Demnach soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 440 auf 480 Punkte steigen, jener für die Grundsteuer von 440 auf 500 Punkte. Damit würden Eigentümer von Wohngrundstücken etwa 13 Prozent mehr bezahlen. Modellrechnungen zeigten für sie eine Mehrbelastung von etwa 70 Euro pro Jahr auf.

Bürgermeister Frank Prüße (CDU) sowie Vertreter der aus SPD, Grünen und Linken bestehenden Mehrheitsgruppe im Rat hatten die Steuererhöhungen verteidigt. Lehrte stehe in den kommenden Jahren vor enormen finanziellen Herausforderungen, insbesondere bei den Investitionen für Schulbauten, Kitas und Feuerwehrhäuser. Die derzeit noch stattliche Rücklage von mehr als 40 Millionen Euro sei in wenigen Jahren aufgebraucht, lautete die Prognose. Die Steuererhöhungen brächten hingegen jährlich dringend benötigte 3,5 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen.

„Höhere Steuern stopfen Löcher nur kurzfristig“

Die IHK bestreitet nicht, dass Lehrte ebenso wie viele andere Kommunen in einer angespannten Haushaltslage stecke. „Aber Steuererhöhungen für die regionale Wirtschaft können Löcher in der Stadtkasse allenfalls kurzfristig stopfen“, meint Langemann. Langfristig drohten durch höhere Steuern sogar erhebliche Nachteile im kommunalen Standortwettbewerb.

„Lehrte würde durch die Hebesatzerhöhungen einen unrühmlichen Spitzenplatz weit vorn unter den 21 Kommunen in der Region Hannover einnehmen und wäre bei der Gewerbesteuer für Unternehmen künftig ebenso teuer wie ein Standort in der Landeshauptstadt Hannover“, heißt es in der Mitteilung der IHK.

Im Finanzausschuss hatten die Vertreter der CDU und der Gruppe „Wir für Lehrte“, entgegen der Überzeugung des christdemokratischen Bürgermeisters, die Steuererhöhungen abgelehnt und mehr Anstrengungen bei der Ansiedlung neuer Firmen gefordert.

Grundsteuer ist in Hannover und Laatzen noch höher

Hebesätze von 480 Punkten bei der Gewerbesteuer erheben aktuell bereits die Landeshauptstadt Hannover, Laatzen und Seelze. In Lehrtes Nachbarstädte Burgdorf und Sehnde liegen bei sie bei 400 beziehungsweise 440 Punkten, in Springe bei 395. Bei der Grundsteuer liegt Lehrte mit dem bislang aktuellen Hebesatz von 440 Punkten ganz unteren Ende der Tabelle aller Regionskommunen. Bei 500 Punkten würde sie ins Mittelfeld aufrücken. Die Spitzenpositionen haben die Landeshauptstadt, Laatzen und Seelze mit jeweils 600 Punkten inne.