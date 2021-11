Ahlten

Sie sind knallig blau und haben irgendwann einmal eine vermutlich gemütliche Sitzlandschaft gebildet. Doch jetzt geben sie nur noch ein schockierendes Bild ab. Denn sie befinden sich an einer Stelle, wo sie ganz und gar nicht hingehören. Unbekannte Müllsünder haben in der Feldmark zwischen Ahlten und Lehrte massenweise Elemente einer Polstermöbelgarnitur illegal entsorgt. Der Sperrmüll türmt sich am Wegrand, und sorgt bei Spaziergängern für große Verärgerung.

Auf Altreifen, einen Kühlschrank oder anderen Müll sei er bei seinen Touren durch die Feldmark schon gestoßen, sagt etwa ein Ahltener. Man sei in dieser Hinsicht ja schon einiges gewohnt. Doch dieser Berg an Sperrmüll entsetze ihn. Es handele sich um so viele Sitzmöbel, dass möglicherweise ein professioneller Entsorger sie dort in die Feldmark geschmissen habe, um Kosten auf der Deponie zu sparen, meint der Spaziergänger.

Stadt bitte um Hinweise auf Bürgerportal

Die Stadt Lehrte rät nun erneut dazu, derartige illegale Müllablagerungen zu melden – und zwar über das dafür vorgesehene Bürgerportal auf der Internetseite www.lehrte.de. Dort gibt es die Rubrik „illegale Abfallablagerungen außerorts“. Wer dort einen Hinweis hinterlässt und den genauen Fundort nennt, hilft dabei, dass der Müll schnell verschwindet und vielleicht sogar der Verantwortliche für die illegale Entsorgung erwischt wird. Denn die Tipps der Bürger werden laut Sprecherin Lilian Appel direkt an den dafür zuständigen Fachdienst im Rathaus sowie die Abfallentsorgungsgesellschaft Aha geleitet.

Von Achim Gückel