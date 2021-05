Lehrte

Etliche prall gefüllte Plastiksäcke, Eimer mit Farbresten, große Mengen von Papier, eine Wanne voll mit Glas – Spaziergängern am Bullenweg bot sich neben den Wertstoffcontainern jüngst wieder ein äußerst unerfreulicher Anblick. „Das ist die reinste Katastrophe“, meint SPD-Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann, die sich in der Vergangenheit immer wieder mit dem Problem der illegalen Müllentsorgung in der Stadt befasst hat.

Unter anderem hatte sie zwei gemeinsame Anträge ihrer Fraktion mit Grünen und Linken initiiert. Im September vergangenen Jahres sollte die Stadtverwaltung beauftragt werden, die Wertstoffinsel an der Ecke lltener Straße und Westring bis Ende 2020 so zurückzubauen, sodass dort kein Papier mehr angeliefert werden könnte. Gleichzeitig sollte ein Konzept für die Entsorgung von Papiermüll für die West- und Südstadt entwickelt werden. Einen Monat später folgte ein Antrag, in Lehrte wieder einen Wertstoffhof einzurichten, wie es ihn bis zur Zusammenlegung mit der Sehnder Einrichtung 2008 gegeben hatte.

Über Anträge wird seit Monaten nicht entschieden

Laut Laube-Hoffmann ist über beide Anträge noch nicht entschieden worden. Immer wieder habe es Beratungsbedarf und neue Alternativ-oder Ergänzungsvorschläge aus den anderen Fraktionen beziehungsweise vom Ahltener Ortsrat gegeben, der wegen möglicher Auswirkungen auf die Wertstoffinsel an der Schwanenburg betroffen ist. Zuletzt sei im Umweltausschuss im April über das Thema debattiert worden – jedoch ohne konkrete Beschlüsse.

An der Sitzung nahm auch Dunja Veenker, Leiterin der Müllabfuhr beim Abfallwirtschaftsbetrieb Aha, teil. In einem Vortrag erläuterte sie das Zukunftskonzept von Aha, das die Region in Auftrag gegeben hat. Dabei geht es laut Aha-Pressesprecherin Helene Herich um die zukünftige Strategie für die Abfallwirtschaft in der Region Hannover, unter anderem auch um die Lage, die Größe, das Sortiment und die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe. „Zu Standortfragen kann Aha sich heute noch nicht äußern“ sagt Herich.

Von Thomas Böger