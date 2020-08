Immensen

Mehr Sicherheit für Fußgänger in Immensen: Bald können sie die viel befahrene Ortsdurchfahrt auf einem neuen Überweg überqueren. Die Bauernstraße erhält ab Montag, 31. August, endlich den seit Jahren geforderten und lang geplanten Umbau.

Die Anwohner des Lehrter Dorfes Immensen ärgern sich schon lange über den starken Verkehr auf der Bauernstraße durch ihren Ort. Besonders schlimm ist er, wenn es auf der Autobahn 2 einen Unfall gegeben hat und die Strecke durch Immensen als Umleitung genutzt wird. Autos und Lastwagen fahren dann dicht an dicht. Das Überqueren der Straße, die den Ort in zwei Hälften teilt, ist dann schwierig, mitunter sogar gefährlich.

Anzeige

Bauarbeiten sollen bis Ende Oktober dauern

Der Bau eines Überweges für Fußgänger steht schon lange bei der Stadt auf dem Plan. Er wurde aber immer wieder verschoben. Mal wegen einer Haushaltssperre, zuletzt vor den Sommerferien wegen der Corona-Pandemie. Am Montag sollen nun endlich die Arbeiten beginnen. Der Überweg entsteht im Bereich der St.-Antonius-Kirche zwischen Imkerweg und Schäferweg. Dafür wird in die Fahrbahn eine kleine Mittelinsel eingebaut.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober andauern, kündigt Stadtsprecher Fabian Nolting an. Eine Ampel regele in dieser Zeit den Verkehr. Bis zum Ende der Arbeiten müssten Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen rechnen, sagt er. Anwohner würden über das Vorhaben und mögliche Einschränkungen informiert. In regelmäßigen Abständen werde auch die ausführende Firma Walter Pasemann GmbH & Co aus Wittingen über den Baufortschritt berichten.

Lesen Sie mehr: Immenser finden Verkehrszählung nicht repräsentativ

Ortsbürgermeister betont enge Verbindung zum Dorfladen

Immensens Ortsbürgermeister Falk Kothe freut sich, dass es mit dem Bau des Überwegs nun endlich losgeht. „Verkehr ist bei uns im Dorf ein sehr großes Thema, wir erhoffen uns nun eine Verbesserung der Situation“, sagt er. Ein sicherer Fußgängerüberweg sei auch für den Dorfladen wichtig, der gerade ein paar Meter weiter an der Hauptstraße entsteht. „Wenn die Leute dort nicht hinkommen, weil es zu gefährlich ist, dann gehen sie da nicht einkaufen“, sagt Kothe.

Laut Kothe kann es bei dem einen neuen Überweg an der Ortsdurchfahrt aber nicht bleiben. Auch an der Lüneburger Straße fehle eine Querung für Fußgänger. Die Situation sei zu unübersichtlich und in den Augen vieler Immenser gefährlich. Auch da hoffe man in Zukunft auf Abhilfe.

Von Patricia Oswald-Kipper