Immensen

Die Hannah-Lastenräder sind an vielen Orten in der Region Hannover schon fest etabliert. Jetzt steht solch ein Fahrrad erstmals auch am Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen zur Ausleihe bereit. Noch bis Ende Januar können sich doch Interessierte das Gefährt sichern, wenn sie schwere oder sperrige Gegenstände umweltbewusst per Fahrrad transportieren wollen.

Unterstützt mit einem Elektromotor und versehen mit einer großen Ladefläche können mit Hannah beispielsweise die Einkäufe, Kinder, aber auch Hunde sowie sperrige und schwerere Gegenstände transportiert werden. Die Hannah-Lastenräder sind eine Initiative der Region Hannover und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Zusammenarbeit mit dem Hersteller Velogold. Wer es nutzen will, muss sich zunächst auf der Internetseite www.hannah-lastenrad.de registrieren und dann die gewünschten Termine buchen. Dort sind auch viele weitere Standorte der Lastenräder in der Region Hannover zu finden.

Die Ausleihe der Hannah-Lastenräder ist kostenlos, Spenden in die Dose des ADFC sind jedoch willkommen.

Von Achim Gückel