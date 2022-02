Immensen

Am östlichen Ortsrand ist Immensen erst kürzlich durch das Helma-Neubaugebiet Grotefricken Kamp gewachsen. Jetzt will der örtliche Unternehmer Jens Peterson dieses neue Viertel mit einem nördlich angrenzenden Wohnungsbauprojekt ergänzen. In der jüngsten Ortsratssitzung hat der Investor den Dorfpolitikern seine Pläne vorgestellt und viel Zustimmung geerntet. Denn in Immensen gibt es schon seit Jahren Bedarf für neuen Wohnraum.

Peterson plant, auf einem Privatgrundstück an der Straße Am Wüsten Feld elf kleine Eigentums- sowie 16 Mietwohnungen zu bauen. Im Baustil soll das Gebäude sich an das unmittelbar südlich daran angrenzende Neubaugebiet Grotefricken Kamp anlehnen. Mit den Erlösen aus den Wohnungen plant der Investor in einem zweiten Schritt, weitere Mietwohnungen an anderer Stelle im Ort zu bauen.

Zu wenig günstiger Wohnraum

Der Ortsrat begrüßte Petersons Projekt einhellig. Es gebe im Ort zu wenig günstigen Wohnraum und zu wenig kleine Wohnungen, betonte Ortsbürgermeister Michael Clement (SPD). Oft wohne in Einfamilienhäuser nur noch eine Person. Mancher wolle sein Haus daher gern verkaufen, finde aber keinen passenden Ersatz für einen Umzug innerhalb des Dorfes. Das Privatprojekt könne helfen, dieses Problem zu verringern, sagte Clement. Nähere Informationen zu einem möglichen Baubeginn oder zur Fertigstellung des Projekts gibt es derzeit noch nicht.

Ortsrat will Kleinwindanlagen erlauben

Einstimmig empfahl der Ortsrat in seiner Sitzung in der Sporthalle der Heinrich-Bokemeyer-Schule zwei Vorhaben, die das Dorfentwicklungsprogramm „Dorfregion Lebensort ISA“ betreffen. Wie zuvor der Ortsrat Arpke befürwortete das Immenser Gremium einen Antrag der CDU/FDP-Gruppe im Stadtrat, das Aufstellen von Kleinwindrädern in Immensen, Arpke und Sievershausen zu prüfen. Im vergangenen Herbst hatte das Land erlaubt, dass Kleinwindanlagen mit einer Nabenhöhe von maximal 15 Metern in Außenbereichen und Gewerbegebieten ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. „Für Privathaushalte gilt das noch nicht“, betonte Clement. Aber Einrichtungen wie die Biogasanlage an der Lehrter Straße etwa kämen dafür infrage.

Nachhaltige Quartierskonzepte geplant

Weiterhin beauftragte der Ortsrat die Stadtverwaltung, Fördergeld für sogenannte Quartierskonzepte zu beantragen. Darin sollen die Potenziale für nachhaltige Vorhaben in einem bestimmten Raum – etwa in einem Dorf – entwickelt werden. Der „Arbeitskreis Erneuerbare Energien“ im Dorferneuerungsprojekt ISA hatte hierfür bereits Ideen entwickelt. Diese sollen nun mit einem Quartierskonzept professionalisiert werden. Auch der Ortsrat im Sievershausen hatte diesem Vorgehen unlängst zugestimmt. Immensens Ortsbürgermeister Clement kann sich für sein Dorf vorstellen, dass mehrere nebeneinanderstehende Häuser mit einem gemeinsamen Blockheizkraftwerk nachhaltig beheizt werden.

Die Entwicklung eines solchen Quartierskonzept koste rund 48.000 Euro, erklärte Lehrtes Klimaschutzmanager Christian Helmreich in der Sitzung. Über ein KfW-Programm könnten 75 Prozent der Kosten bezuschusst werden, 20 Prozent übernehme die N-Bank, 5 Prozent müsste die Stadt über Personalkosten beitragen.

Von Michael Schütz