Immensen

Mit Martina Prüße hat Immensen jetzt eine weitere stellvertretende Ortsbürgermeisterin. Damit steht die Christdemokratin und Ehefrau des Lehrter Bürgermeisters Frank Prüße (CDU) an der Seite des Ortsbürgermeisters Michael Clement und dessen Stellvertreterin Norma Wildhagen (beide SPD). Martina Prüße ist bei der letzten Ortsratssitzung einstimmig gewählt worden.

Zwei Gründe seien für das neue Amt ausschlaggebend gewesen, sagte Clement. Derzeit gebe es in Immensen „ein dichtes Programm“ an Vorhaben. Zum einen nehme Immensen gemeinsam mit den Nachbarn Arpke und Sievershausen am Projekt „Dorfregion“ teil, in dem an einem Dorfentwicklungsplan gearbeitet werde. Zum anderen stehe der städtische Verkehrsentwicklungsplan auf der Agenda. In beiden Projekten werde es viele Sitzungen und Termine geben, meint. „Wir wollten diese Arbeit auf mehr Schultern verteilen“, sagt er.

Clement will stärker über Parteigrenzen hinweg arbeiten

Ein weiterer Grund für die Wahl einer weiteren stellvertretenden Ortsbürgermeisterin sei die Zusammenarbeit im Ort über Parteigrenzen hinweg. „Bis vor fünf Jahren ist das immer so gewesen“, sagte Clement. Er spielte damit auf die Vorkommnisse nach der Kommunalwahl 2016 an, bei der die SPD das Amt des Ortsbürgermeisters an die CDU abgeben musste, obwohl die Sozialdemokraten die stärkste Fraktion stellten. Dieser in Ortsräten ungewöhnliche Vorgang hatte das politische Klima im Dorf über fünf Jahre hinweg beeinflusst. Jetzt möchte Clement wieder eng mit der CDU zusammenarbeiten. „Es hängt auf dem Dorf alles eher an Personen als an Parteien“, sagt er überzeugt.

In der Sitzung in der Heinrich-Bokemeyer-Schule standen außerdem vor allem Verkehrsthemen auf der Tagesordnung. Für die Haushaltssatzung 2022/2023 der Stadt sowie dem Investitionsprogramm 2026, die zurzeit in den Ortsräten debattiert werden, meldete das Dorfparlament mehrere Wünsche an.

Ortsrat Immensen will Induktionsschleife für die Ziegeleistraße

So wollen die Ortspolitiker gern an der Einmündung der Ziegeleistraße in die Bauernstraße eine Induktionsschleife haben, wie sie auch bereits an der Einmündung der Grafhornstraße in die Bauernstraße gibt. Sie soll insbesondere beim Umleitungsverkehr von der Autobahn, der oft durch Immensen führt, das Linksabbiegen aus der Straße erleichtern.

An der Einmündung der Ziegeleistraße in die Bauernstraße wünscht sich der Ortsrat eine Induktionsschleife. Quelle: Michael Schütz

Auf der Lüneburger Straße soll auf Höhe der Straße Hinter den Langen Höfen eine Mittelinsel für Fußgänger gebaut werden, die beispielsweise Schülerinnen und Schülern hilft, dort die Straße zu überqueren. Der Ortsrat sei aber nicht auf eine Mittelinsel – die sogenannte Querungshilfe – festgelegt. „Es kann auch ein Zebrastreifen sein“, meint Ortsbürgermeister Clement.

Für die Ziegeleistraße wünscht sich das Gremium zudem eine neue Bushaltestelle. Clement gab zu bedenken, dass man etwa vom Pregelweg einen weiten Weg zur derzeitigen Bushaltestelle auf der Bauernstraße auf sich nehmen müsse. Und gerade zögen wieder vermehrt Familien mit Kindern dorthin.

Von Michael Schütz