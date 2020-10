Immensen

Lange war es der unerfüllte Traum vieler Immenser, jetzt ist er Wirklichkeit geworden: Am Freitagmorgen hat an der Bauernstraße 25 der neue, vom Verein Gemeinsam für Immensen geführte Dorfladen seine Türen geöffnet. Und schon mit dem Auftakt war Michael Clement zufrieden. „Es kommen kontinuierlich Kunden“, sagte der Beiratsvorsitzende freudig, der die Besucher persönlich an der Tür empfing.

Auch viele der Kunden selbst konnten es kaum erwarten, den neuen Laden in der Mitte Immensens zu betreten. „Wir können stolz sein, dass wir das geschafft haben“, sagte Gerhard Hilmer am Fleisch- und Wursttresen. Er halte selbst Anteile an dem genossenschaftlichen Projekt. Andere Supermärkte seien jetzt nicht mehr wichtig für ihn. „Was ich brauche, habe ich jetzt hier.“

Rund 3000 Artikel im Sortiment

Und das ist wahrlich nicht wenig. Das Grundsortiment, das der Dorfladen anbietet, kommt von Edeka, wie Clement erklärte. Darüber hinaus finden sich in den Regalen noch weitere, spezielle Waren wie etwa Lebensmittel für Allergiker und Spezialitäten des Feinkostherstellers Barrique aus Groß Lobke. Kartoffeln und Eier kommen direkt aus dem Dorf. Insgesamt sind es 3000 Artikel, die der Dorfladen anbietet.

Rund 3000 Artikel führt der neu eröffnete Dorfladen in Immensen. Quelle: Michael Schütz

An der hinteren Stirnseite des Ladens hat die Postagentur ihren Platz. Daneben steht der Fleisch- und Wursttresen. Angrenzend sollte eigentlich noch ein Tresen für Backwaren aufgebaut sein. „Das hat aber bis zur Eröffnung nicht geklappt“, sagte Clement bedauernd. Dafür hatten die Betreiber kurzfristig einen Verkaufswagen organisiert, der vor der Tür Kuchen und Gebäck anbot. In den nächsten Wochen soll noch eine Lottoannahmestelle in den Dorfladen kommen, die den bisherigen Betrieb von Monika Klein übernimmt. Klein hat 44 Jahre lang ihre Annahmestelle auf der anderen Seite der Bauernstraße betrieben und wird auch jetzt gelegentlich im Dorfladen mithelfen.

Notlösung zum Start: Da der Kuchentresen im Laden noch nicht geliefert war, werden die Backwaren vor der Tür in einem Verkaufswagen angeboten. Quelle: Michael Schütz

Das Café bleibt wegen Corona noch geschlossen

Die Corona-Krise hat auch dem Betreiberverein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ursprünglich sei mal ein Volksfest zur Eröffnung geplant gewesen, sagte Clement. Diese Idee sei schon längst begraben worden. Stattdessen sollte es am ersten Tag eine kleine Zeremonie zur Eröffnung geben. Aber auch daraus wurde nichts. Das Café mit seinen 16 Plätzen müsse ebenfalls geschlossen bleiben.

Trotz der ungewöhnlichen Umstände überwog aber die Freude bei den Immensern und den Betreibern des Dorfladens. „Wir bekommen aus dem ganzen Ort positive Rückmeldungen“, sagte Clement. Das sei auch schon während der Bauphase so gewesen. Rund 70 ehrenamtliche Helfer hätten bei Vorhaben wie Wasser- und Elektroanschlüssen und der Gartengestaltung geholfen. „Wir haben nur das Gebäude von einer Firma bauen lassen“, betonte Clement. Alles andere sei ehrenamtlich gemacht worden.

Verhandlungen mit Supermarktketten zerschlugen sich Bemühungen, einen Supermarkt nach Immensen zu kriegen, hat es schon seit etlichen Jahren gegeben. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes Gutachten über den Einzelhandel hatte Immensen 2011 eine Unterversorgung bescheinigt. Speziell der Ortsrat mit der damaligen Ortsbürgermeisterin Heidrun Bleckwenn hatte sich bemüht, einen Supermarkt ins Dorf zu holen. Aber Verhandlungen mit Netto und Edeka zerschlugen sich – unter anderem an der von der Region für kleine Orte vorgegebenen Verkaufshöchstfläche von 800 Quadratmetern. Sogar die Investoren des damaligen Dorfladens in Rethmar hatten zwischenzeitlich ihr Interesse signalisiert, auch in Immensen aktiv zu werden. Seinerzeit gab es aber auch viele Kritiker im Dorf, die befürchteten, bestehenden Fachgeschäften Konkurrenz ins Dorf zu holen. Daraufhin zogen sich die Rethmarer zurück. Kleine Läden mit eingeschränktem Sortiment hatte es an der Bauernstraße in Immensen über die Jahre immer wieder gegeben. Halten konnte sich keiner. Im Sommer 2016 machte das letzte kleine Nahversorgergeschäft zu, weil nach Angaben des Vermieters zu wenige Immenser dort eingekauft hatten. 2017 entstand dann die Idee eines unter der Fahne eines Vereins geführten Supermarktes ohne Profitgedanken. Seitdem wurden genossenschaftliche Anteile an dem Projekt ausgegeben und verkauft. Die Immenser zeigten sich dabei begeistert von dem Projekt. Das nötige Grundkapital kam schnell zusammen.

Zum Gebäude, das an der Stelle der alten abgerissenen Volksbankfiliale steht, gehört auch eine Fotovoltaikanlage. „Den Strom nutzen wir selbst“, erklärte Clement. Die Abwärme, die die Kühlaggregate produzieren, werde für die Heizung verwendet. „Das ist eine enorme Kostenersparnis.“

313 Eigner finanzieren den Markt über Anteile

Eine gute halbe Million Euro habe der Dorfladen gekostet, rechnete der Beiratsvorsitzende vor. Rund 111.000 Euro seien über derzeit 313 Anteile der Eigner gekommen. Das Gebäude selbst sei vom Land gefördert worden. Der Rest der Kosten wurde mit einem Kredit der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen finanziert, der 20 Jahre läuft. „Wir benötigen zwischen 200 und 250 Kunden täglich, um den Laden zu betreiben.“

Daran sollte es nach ersten Eindrücken nicht mangeln. „Wir werden hier regelmäßig einkaufen“, sagten Gustav und Filiz Grupel. „Es ist eine schöne Atmosphäre und für jeden etwas da.“ Vor allem freuten die beiden Immenser sich, dass sie jetzt kein Auto mehr brauchen, um einzukaufen.

Der neue Dorfladen an der Bauernstraße in Immensen ist montags bis freitags jeweils von 6.30 bis 18.30 Uhr und sonnabends von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Michael Schütz