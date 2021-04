Lehrte

Die Immenser Landstraße (K134) wird ab Mittwoch, 21. April, 8 Uhr, im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Lehrte-Ost saniert. Bis zum Donnerstag gibt es Verkehrsbehinderungen.

Die für die Straße zuständige Region Hannover lässt an den beiden Tagen die Fahrbahn erneuern. Laut Stadtsprecher Fabian Nolting können Autofahrer aus Richtung Immensen bis Donnerstag, 22. April, 16 Uhr die Autobahnauffahrt in Richtung Hannover nicht befahren. Auch die Einfahrt in die Ramhorster Straße ist im Zuge der Arbeiten ebenfalls aus Richtung Immensen in diesem Zeitraum nicht möglich.

Von Patricia Oswald-Kipper