Immensen

Als Ortsbürgermeister hat Falk Kothe in Immensen durchaus schon einiges zu sagen. Am Sonntagabend hat der Christdemokrat allerdings noch zusätzlich an Macht gewonnen – denn der Lokalpolitiker hat die Würde des Königs des Schützenvereins Immensen errungen. Allein regieren muss er nicht, denn er hat großen familiären Rückhalt. Der Name Kothe fiel bei der Bekanntgabe der Majestäten im Schützenhaus am Fleith recht häufig.

Begonnen hatte es mit seiner Frau Yvonne, die sich in diesem Jahr zur Volkskönigin geschossen hat. Das Ergebnis durfte ihr Mann verkünden – ohne allerdings zu wissen, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits den Titel des Königs geschafft hatte. „Meine Frau wollte immer schon mal was zu sagen haben“, kommentierte er den Titelgewinn seiner Angetrauten ironisch.

Tochter wechselt Königstitel

Und schließlich war da noch die Tochter der beiden. Als amtierende Wichtelkönigin schaffte Juliane Kothe den direkten Wechsel ins Amt der Schülerkönigin. Zwei Majestäten für das nächste Schützenfest, das an diesem Freitag, 12. Juli, beginnt und bis Sonntag dauert, tragen nicht den Namen des Ortsbürgermeisters. Jungkönig wurde der letztjährige Kreisjugendkönig Marcel Hennies, und neue Wichtelkönigin ist Cara Heinemann.

Stechen war die Regel

Es hatte lange gedauert, bis am Sonntagabend die Majestäten feststanden. In fast jedem Wettbewerb kam es zum Stechen, mitunter sogar mehrfach. Auch beim König ging es in die Entscheidungsrunde. Dabei hätte Falk Kothe beinahe gar nicht an der Konkurrenz teilgenommen. „Ich hatte gesehen, dass meine Frau gut im Rennen lag.“ Mit seiner spontanen Teilnahme sah er die Möglichkeit, gleich mehrere Titel in die Familie zu holen. Die Majestäten werden am Sonnabend, 13. Juli, um 16 Uhr im Festzelt am Fleith proklamiert.

Von Michael Schütz