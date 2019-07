Immensen

Der Chef der Immenser Schützen ist sich seiner Aufgabe durchaus bewusst: „Die Nervosität kommt bestimmt“, ist sich Jörn Lange sicher. Der langjährige Vize von Bernd Götting ist bei der letzten Jahreshauptversammlung zu dessen Nachfolger gewählt worden. Somit steht jetzt das erste Schützenfest im Dorf an, das in seine Verantwortung fällt.

Kranzniederlegung am Freitag

Langes erste Amtshandlung beim Fest wird die Kranzniederlegung am Ehrenmal sein, mit der das Schützenfest am Freitag, 12. Juli, beginnt. Schon zuvor öffnen am Freitag um 15 Uhr die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz am Fleith mit einem Kindertag zu verbilligten Preisen. Zur Kranzniederlegung empfangen die Immenser Schützen ab 19.30 Uhr die örtlichen und auswärtigen Vereine sowie die Majestäten des Vorjahrs im Festzelt auf dem Schützenplatz am Fleith. Um 20 Uhr startet der Festumzug zum Ehrenmal in der Bauernstraße. Zurück auf dem Festplatz beginnt um 20 Uhr der Eröffnungsball, der wegen des Einsatzes von Security-Personal zwei Euro Eintritt kostet.

Festumzug am Sonnabend

Am Samstag, 13. Juli, beginnt der zweite Tag des Festes um 15 Uhr mit einer Kaffeetafel, bevor um 16 Uhr die Majestäten offiziell proklamiert werden. Um 16.30 Uhr steht der Große Festumzug durchs Dorf auf dem Programm. Die Schützen, Vereine und Musikzüge laufen über Lehrter Straße, Bauern- und Lüneburger Straße, Steinwedeler Kirchweg und Am Gosekamp. Nach der Rückkehr ins Festzelt gibt es ein Konzert der Musiker und Auftritte der MTV-Gruppen Takis, Colours, Mini Kids und Bla Blah Kids.

Am Beginn des Sonntags, 14. Juli, steht um 10.30 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt. Um 12 Uhr beginnt das Königsessen. Um 14 Uhr ziehen die Schützen zum Scheibenaufhängen. Um 16 Uhr steht ein Kuchenbuffet bereit und um 20 Uhr beendet der Große Schlussball bei freiem Eintritt das Fest.

Von Michael Schütz