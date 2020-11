Immensen

Auffällig viele Immenser sind an diesem Wochenende mit pinkfarbenen Mülltüten durch den Ort gelaufen. Der Grund dafür war der Aufruf des Ortsrats, im Dorf und in der Feldmark wilden Müll einzusammeln. Dazu hatte der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha einen Müllcontainer auf den Schützenplatz gestellt. In einem Rundschreiben an Vereine und Organisationen hatte Bürgermeister Falk Kothe darauf hingewiesen, dass Teilnehmer im Container Müllsäcke finden könnten.

Müll sammeln bei Spaziergang mit Hund

„Zu einer offiziellen Müllsammelaktion durften wir wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nicht einladen“, erklärte der Christdemokrat. Deswegen sollte es in diesem Jahr eine dezentrale Aktion geben. „Jede Familie konnte auf ihrem Sonntagsspaziergang oder wenn sie mit dem Hund rausgeht auf dem Weg Müll sammeln.“

Nötig sei es, meinte Kothe. „Die Landwirte und Jäger haben in der letzten Zeit vermehrt wilde Mülldeponien entdeckt.“ Schon das übliche Müllsammeln im Frühjahr habe abgesagt werden müssen. Jetzt im Herbst sei es ebenfalls anders, allein schon, da es kein abschließendes gemeinsames Essen gab. „Stattdessen haben wir geplant, Gutscheine für den Dorfladen auszugeben.“

Jeder wählt seinen Einsatzort selbst

Am Sonnabendmorgen hatte es allerdings ein wenig Verwirrung gegeben, denn die Jugendfeuerwehr hatte gehofft, dass zumindest jemand am Schützenplatz die Bereiche einteilt, in denen gesammelt werden sollte. Das habe aber jeder selbst entscheiden sollen, betonte Kothe.

Und so machte sich ein Dutzend Jungfeuerwehrleute mit Maske und Abstand, teilweise in Begleitung der Eltern, auf den Weg zum Brammerhoop, um dort nach dem Rechten zu sehen. Mit dabei waren auch die Neubürger Orsolya und Peter Rudes mit ihrer zehnjährigen Tochter Eszter. Sie waren im Sommer vergangenen Jahres aus Braunschweig nach Immensen gezogen, um näher am Arbeitsplatz in Großburgwedel zu wohnen. Mutter Orsolya und Eszter sind bei der Feuerwehr und Vater Peter im Schützenverein aktiv. „Auf diese Weise bekommt man Kontakte im Dorf“, sagte Peter Rudes. Das sei besonders für Ausländer wie sie wichtig, befand die ungarische Familie.

Von Michael Schütz