Immensen

Wenn die Menschen wegen der Corona-Pandemie nicht in die Kirche gehen dürfen, muss die Kirche eben zu ihnen kommen. Das war der Gedanke für ein Angebot, das Pastor Thorsten Leißer den Immensern unterbreitet hatte: Man konnte ihn telefonisch für eine kurze Andacht vor der eigenen Haustür buchen. Mit Bibel und Gitarre wollte Leißer dann Bewohnern und Nachbarn den zurzeit nicht möglichen Gottesdienst in der Kirche ersetzen.

Ursache ist vermutlich die kalte Witterung

Doch niemand meldete sich. Als Ursache vermutet Leißer die kalte Witterung. Mehrere Gemeindeglieder hätten ihm gesagt, sie wollten „ihren Pastor nicht in der Kälte vor der Haustür stehen lassen“, berichtet Leißer. Er hätte damit zwar kein Problem gehabt, denn „ich kann bei jeder Temperatur Gitarre spielen“, versichert der Pastor. Auch das Instrument hätte das sicher ausgehalten, meint er. „Aber ich bin nicht undankbar, dass es sich so ergeben hat“, räumt er ein.

Da es in der relativ kleinen St.-Antonius-Kirche vermutlich noch längere Zeit keine Präsenzgottesdienste geben werde, gehe die Gemeinde nun eben andere Wege, sagt Leißer. Schon zu Pfingsten vergangenen Jahres hatte er an mehreren Punkten im Ort Straßenandachten gehalten, und zu Weihnachten gab es eine besondere Veranstaltung, an der sich jeder bei sich zu Hause oder vor der Tür beteiligen konnte. Auf der Internetseitseite www.kirche-immensen.de sind Andachten zum Jahreswechsel und zum Antonius-Tag am 17. Januar abrufbar.

Live-Übertragung aus der Kirche geplant

Für die Passionszeit ist die Live-Übertragung einer Andacht geplant, die von vier bis fünf Personen in der Kirche gestaltet wird. Über den Videodienst Zoom soll sich jeder dazuschalten können. Und für den 25. April sind noch einmal Straßenandachten geplant. Dabei hofft der Pastor auf eine stärkere Resonanz. Er nennt auch auch einen Grund dafür: „Es geht den Menschen gerade in diesen Zeiten um Gemeinschaft.“

Von Thomas Böger