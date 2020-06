Immensen/Ahlten

Die Wertstoffhöfe und Deponien sind nach der Corona-Zwangspause zwar wieder geöffnet, aber dennoch landet immer wieder Müll in der Feldmark und im Wald. Björn Bähre aus Immensen hat bei einer Fahrradtour mit der Familie in der Feldmark bei Immensen jüngst eine große Menge an illegal entsorgten Autoteilen entdeckt. Im Gras lagen unter anderem eine Stoßstange, mehrere alte Reifen und Fußmatten.

Zwischen Immensen, Steinwedel und Lehrte auf der Verlängerung der Straße Brammerhoop Richtung Lehrte hat Bähre auch schon alte Turnschuhe und eine Puppe gefunden. „Warum machen die Leute das?“, fragt Bähre. Der Immenser hat den Müll fotografiert und die Fotos per E-Mail an das Ordnungsamt der Stadt Lehrte geschickt.

Sogar am Friedhof lagern Säcke

Auch Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ist entrüstet über die Umweltsünder. Immer wieder bekommt sie von Bürgern Hinweise und Fotos von illegal entsorgtem Müll. Erst kürzlich erreichten sie Bilder von Autoreifen, Müllsäcken, Pappen und Kartons im Wald und an einem Feldweg in der Nähe des Müllersees. „Sogar am Friedhof haben die Leute ihren Abfall abgeladen“, berichtet Koehler entrüstet. Auch sie gibt die Hinweise stets an die Verwaltung weiter.

Zu den vielen Müllsäcken gesellt sich im Ahltener Wald auch noch ein verbogener Einkaufswagen. Quelle: privat

Stadtsprecher Fabian Nolting verweist in diesem Zusammenhang auf das Internetportal der Stadt. Unter der Rubrik „ Bürgertipps“ können die Lehrter dort rund um die Uhr ihre Beschwerden loswerden und dazu auch gleich Fotos hochladen. Unter anderem gibt es dort die Kategorien „ Müll außerorts“ und „ Müll innerorts“. Um illegal entsorgten Abfall in der Stadt kümmert sich das Ordnungsamt. Für Müll in Feld und Flur ist derweil das Abfallunternehmen der Region Hannover, Aha, zuständig.

Abgeladen an einem Feldweg bei Ahlten: Säcke, Plastik und Möbel. Quelle: privat

Für Müll außerorts ist Aha zuständig

„Je genauer die Art eines Schadens online beschrieben wird, desto besser sind wir in der Lage, darauf schnell und ohne Rückfrage zu reagieren“, sagt Nolting. Anliegen in der Kategorie „ Müll außerorts“ landen zudem automatisch bei Aha. „Das Abfallunternehmen gibt uns eine Rückmeldung, wenn die Sache erledigt ist, und dann machen wir einen Haken dahinter“, erklärt Nolting. In der Regel würde Aha illegalen Müll außerorts spätestens innerhalb von 14 Tagen abholen.

Die Möglichkeit der Onlinebeschwerden wird laut Nolting sehr gut genutzt. Die Stadt hatte das Portal im Jahr 2015 eingerichtet. Seitdem haben sich die Beschwerden verdreifacht. Während die Stadt früher 200 bis 250 Bürgertipps im Jahr erreichten, sind es im vergangenen Jahr 861 gewesen. Gut 36 Prozent davon waren Beschwerden über Müll. 53 Bürgertipps bezogen sich auf Mängel im Bereich Straßen.

Von Katja Eggers