Lehrte

Die Region Hannover macht ein neues Angebot für Corona-Schutzimpfungen in Lehrte: Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen sind ab sofort immer dienstags von 18 bis 22 Uhr an einem weiteren Impfstandort der an der Bahnhofstraße 19 in Lehrte möglich. Mitarbeiter des DRK verabreichen dort den Impfstoff. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Das Impfzentrum der Stadt und der Region Hannover in der Zuckerpassage 4 bleibt weiterhin montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Dort sind ebenfalls Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen auch für Menschen möglich, die nicht in Lehrte wohnen. Allerdings gibt es keine Terminvereinbarung, mit Wartezeiten muss daher gerechnet werden. Pro Tag können dort maximal 250 bis 300 Menschen immunisiert werden.

Zur Impfung müssen der Impfausweis und ein gültiges Ausweisdokument wie ein Personalausweis oder Reisepass mitgebracht werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Anamnesebogen und das Aufklärungsblatt bereits ausgefüllt mitzubringen.

Von Oliver Kühn