Weiter geht es mit dem Impfen gegen die Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. In der Station an der Zuckerpassage können sich Bürgerinnen und Bürger auch in der kommenden Woche wieder den Piks abholen – und zwar täglich von Montag bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr. Am Mittwoch wird ausschließlich das Vakzin der Firma Novavax verimpft.

Zudem bietet die vom Malteser-Hilfsdienst betriebene Station am Montag und Dienstag, 21. und 22. März, Impfaktionen am Abend an, die sich insbesondere an Berufstätige richten. Dann ist die Einrichtung in den ehemaligen Zeitungsräumen gegenüber der Städtischen Galerie von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Für Sonntag, 27. März, ist außerdem eine Impfaktion speziell für Kinder vorgesehen. Sie dauert von 10 bis 17 Uhr.

Auch viele Hausärzte in Lehrte und den Ortsteilen verabreichen weiterhin Corona-Schutzimpfungen.