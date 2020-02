Blasmusik, Bier und Brez’n: Die Schützengesellschaft in Lehrte-Ahlten bittet zum mittlerweile vierten Oktoberfest. Am Sonnabend, 24. Oktober, bekommen die Besucher zünftige Livemusik auf die Ohren und bayrische Schmankerln auf die Teller. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, 26. Februar.