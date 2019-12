Arpke

Die Vorarbeiten sind schon erledigt, am 6. Januar sollen die Arbeiter dann richtig losgehen: In den drei Straßenzügen Zum Hämeler Wald, Kreuzkamp und Westerende werden im neuen Jahr etwa 845 Meter neue Trinkwasserleitungen verlegt. Bis zum Sommer will der Wasserverband Peine die Arbeiten erledigt haben. Er investiert rund 450.000 Euro in die neuen Versorgungsleitungen. „Wir setzen damit die Modernisierung des Leitungsnetzes in Arpke fort“, sagt Karsten Behrens, zuständiger Bauleiter beim Wasserverband Peine.

Schon vor mehreren Wochen sind am Westerende erste Schachtarbeiten erledigt worden. Diese Stellen sind nun mit Baken abgesichert, eine Behinderung für den Straßenverkehr stellen sie aber nicht dar. Und auch während der Bauarbeiten im kommenden Jahr sei nicht mit größeren Einschränkungen zu rechnen, heißt es. Denn wo es möglich sei, würden die Arbeiten im sogenannten Spülbohrverfahren erledigt, kündigt Behrens an. Dabei wird von den einzelnen Baugruben aus gearbeitet, ein großflächiger Aufbruch der Straßenzüge ist nicht nötig. Die neuen Leitungen werden dann computergesteuert ins Erdreich gezogen

Wasserversorgung bleibt gewährleistet

Der Wasserverband versichert, dass die Versorgung mit Trinkwasser in Arpke auch während der Bauphase gewährleistet ist. Weil aber auch 41 Hausanschlüsse installiert werden müssen, gebe es bei deren Umstellung kurzzeitige Unterbrechungen der Wasserversorgung. Diese werde aber zuvor angekündigt, versichert der Wasserverband.

Der Austausch der Trinkwasserleitungen in Arpke habe „höchste Priorität“, heißt es. Manche der alten Rohre stammten noch aus den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts. Ihr innerer Durchmesser sei durch Ablagerungen deutlich verkleinert, was unter anderem zu Einschränkungen beim Wasserdruck führe.

