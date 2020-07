Ahlten

Die Ahltener verlieren ein vertrautes Gesicht: Birgitt Pawletta hat 25 Jahre lang die Verwaltungsnebenstelle und die Bibliothek im Ort geleitet. Zum 30. Juni ist die 63-Jährige in den Ruhestand gegangen. Zuvor hat sie aber noch ihre Nachfolgerin Bettina Dieh eingearbeitet. Die Lehrterin ist in Ahlten nun die neue Ansprechpartnerin für Dienstleistungen rund ums Bürgerbüro.

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler hatte Pawletta in der jüngsten Ortsratssitzung mit Blumen und Geschenken verabschiedet und ihr großes Lob, Dank und Anerkennung ausgesprochen. Pawletta werde eine große Lücke hinterlassen. „Sie waren stets eine verlässliche und vertrauensvolle Partnerin an meiner Seite“, sagte Koehler an Pawletta gewandt.

Anzeige

Birgitt Pawletta (Zweite von links) hat in der jüngsten Ortsratssitzung für ihre Arbeit von Ortsbürgermeisterin Heike Koehler, ihrem Stellvertreter Timo Bönig (Zweiter von rechts) und Jens Jeitner viel Lob, Anerkennung und obendrein Geschenke bekommen. Quelle: Katja Eggers

Weitere HAZ+ Artikel

Sie hat drei Ortsbürgemeister begleitet

Denn als Leiterin der Verwaltungsnebenstelle hat die gelernte Steuerfachgehilfin auch jahrelang den Ortsrat betreut, dessen Sitzungen vor- und nachbereitet und in den Sitzungen Protokoll geführt. Pawletta bereitete darüber hinaus repräsentative Termine wie Hochzeitsjubiläen oder Geburtstagsbesuche vor und überwachte die Ortsratsmittel.

Auch die Vorbereitung der Seniorenweihnachtsfeiern und des beliebten Bauernfaslabends fiel in ihren Zuständigkeitsbereich. Pawletta hatte bei ihrer Arbeit engen Kontakt zur Lehrter Stadtverwaltung und begleitete in ihrer Zeit nicht nur Ortsbürgermeisterin Koehler, sondern auch deren Vorgänger Jürgen Kelich und Kurt Grefe.

Pawletta hat auch Nebenstellen in Aligse und Steinwedel geleitet

In der Verwaltungsnebenstelle konnten die Ahltener bei Pawletta unter anderem Steuerformulare bekommen und Anträge stellen. Pawletta nahm zudem Beschwerden entgegen und beurkundete Zeugnisse und Führungszeugnisse. Obendrein ist sie für die Verwaltungsnebenstellen in Steinwedel und Aligse zuständig gewesen.

Pawletta leitete in Ahlten aber auch die Zweigstelle der Lehrter Stadtbibliothek. Die Einrichtung ist wie auch die Nebenstelle in der Grundschule Ahlten untergebracht – Pawlettas Schreibtisch steht dort inmitten von Bücherregalen. Die Bibliothek lag Pawletta in Ahlten seit je her am Herzen. Sie hatte die Leitung seinerzeit von ihrer Mutter übernommen und diese zuvor schon in jungen Jahren bei ihrer Arbeit unterstützt und vertreten.

Nachfolgerin freut sich auf neue Aufgaben

Ihre Arbeit habe ihr immer viel Spaß gemacht. „Ich hatte immer gern Kontakt zu den Menschen und vor allem zu den Kindern“, sagt Pawletta. Sie ist selber Ahltenerin und als Leiterin der Nebenstelle Ansprechpartnerin für ganze Generationen von Ahltenern gewesen. „Auf dem Dorf ist das ja alles noch mal viel persönlicher“, sagt sie.

Ihre Nachfolgerin freut sich auf die neue Aufgabe. Sie kommt ursprünglich aus der Versicherungsbranche und ist nun aus der Privatwirtschaft in den öffentlichen Dienst gewechselt. Kundenkontakt hat Dieh (60) bisher allerdings lediglich bei der Bibliotheksarbeit gehabt – wegen der Corona-Pandemie sind Lehrtes Verwaltungsnebenstellen derzeit bis auf Weiteres geschlossen.

Von Katja Eggers