Lehrte

Wer im Rathaus Termine hat, muss jetzt entweder von Corona genesen, vollständig geimpft oder aktuell negativ getestet sein. Ab Montag, 6. Dezember, gilt in dem Gebäude die 3G-Regelung. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Die Maßnahme diene dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus ebenso wie den Besucherinnen und Besuchern.

Zudem gilt ab dem Nikolaustag auch in allen Verwaltungsnebenstellen in den Lehrter Dörfern sowie in der Stadt- und Schulbibliothek an der Burgdorfer Straße und allen ihren Nebenstellen in den Ortschaften 3G.

Lesen Sie auch: Hier können Sie sich in Lehrte kostenlos schnelltesten lassen

„Für Getestete werden Nachweise über PCR-Tests, die nicht älter als 48 Stunden sind, oder Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind, akzeptiert“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die entsprechenden Nachweise sind vor Eintritt vorzulegen. Weder im Rathaus, noch in den Nebenstellen oder der Bibliothek gebe es die Möglichkeit, einen Schnelltest vorzunehmen, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

Von Achim Gückel