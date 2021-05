Röddensen/Arpke/Immensen/Steinwedel

In Steinwedel, Immensen und Arpke vermehren sich die Tiere schon seit Jahren, in Röddensen ist es jedoch eine Premiere. Dort haben Jäger erst im Juni vergangenen Jahres eine Nisthilfe errichtet. Der zwölf Meter hohe Telegrafenmast, auf dem der Eisenkorb befestigt ist, war ein Geschenk des Bilmer Jägers Dirk Bartels.

Seit Ostern ist der Kunsthorst nun erstmalig von einem brütenden Paar besetzt. Ein Altvogel wird dort seitdem vom Partner gefüttert. „Im Vorfeld haben sich verschiedene Störche um das neu erbaute Eigenheim geprügelt“, berichtet Jagdpächter Dieter Barth. Dass die Vögel das Nest so schnell angenommen haben, sei ein Zeichen für die gute Standortwahl, sagt Oliver Brandt, Presseobmann der Jägerschaft Burgdorf, zu der die Röddenser Jäger gehören.

Appell der Jäger: „Stören Sie das Brutgeschehen nicht“

Die Jäger haben den Kunsthorst auf den Grünlandflächen an der Burgdorfer Aue errichtet. Als Vorbild dienten die seit Jahren erfolgreichen Brutstandorte in Steinwedel, Dachtmissen und Obershagen, die über eine ähnliche Lage verfügen und den Tieren viel Nahrung bieten. „Weißstörche bevorzugen Brutplätze mit angrenzendem Grünland, weil sie zu Beginn der Brutzeit keine weiten Flüge unternehmen und der Nahrungsbedarf vor allem durch Mäuse, Regenwürmer und Frösche vor der Haustür gedeckt werden muss“, erläutert Björn Rohloff, der einst seine Diplomarbeit zum Nahrungsverhalten des Weißstorches geschrieben hat.

Die Jäger hoffen in Röddensen nun auf eine erfolgreiche Brut mit viel Nachwuchs. Damit das Brutgeschehen nicht gestört wird, appellieren sie allerdings an Spaziergänger und Autofahrer, von Wanderungen zum Nest abzusehen. Mit einem Fernglas seien die Störche auch gut vom Verbindungsweg zwischen Steinwedel und Röddensen aus zu beobachten, sagt Brandt. Küken hat er in dem Nest allerdings noch nicht gesehen.

In Arpke sitzen vier Küken im Nest

Im Nest in Arpke sind vier Storchenküken geschlüpft. Quelle: privat

In Arpke hat Jörg Sonntag, der im Dorf regelmäßig über die Störche in der Storchen-Rundsendung berichtet, hingegen schon vier Küken entdeckt. Die Neuigkeiten hätten zunächst Eierschalenreste am breiten Rand des Nestes verraten. Am 20. April machte Sonntag die frisch geschlüpften Küken aus.

In Immensen sollen die Küken am 18. April geschlüpft sein – wie viele es sind, ist derzeit aber noch unklar. „Die Nester sind so groß, dass man die kleinen Küken darin oft nicht sofort sieht“, berichtet Naturfotograf Bernd Moßmann, der das Storchenpaar bereits im Februar abgelichtet hatte. Ob sich auch schon in Steinwedel Nachwuchs eingestellt hat, kann er aber nicht genau sagen. „Aber es ist sehr wahrscheinlich“, meint Moßmann.

Von Katja Eggers