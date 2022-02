Immensen

Nicht nur der lang ersehnte Sonnenschein beglückt jetzt wieder öfter die Spaziergänger in Immensen, sondern auch ein Storch, der an der Lüneburger Straße sein Nest bezogen hat. Nachdem bereits Ende Januar ein Storchenpärchen in Steinwedel gesichtet wurde, scheint sich nun schon die zweite Storchenfamilie im Lehrte Stadtgebiet niederzulassen.

„Die Gegend am Paradiesweg ist das wahre Paradies“

„Die Störche in Steinwedel sind weiterhin in der Nähe des Nestes im Paradiesweg“, berichtet Naturfotograf Bernd Moßmann, der diese Tiere und auch den Storch in Immensen fotografiert hat. Dabei erweise sich der Name der Straße „Paradiesweg“ durchaus als Sinnbild für die Tiere. „Diese Gegend ist wirklich ein Paradies für die Störche“, sagt Moßmann. „Der Wassergraben auf der einen Seite der Straße und die Aue auf der anderen bieten reichlich Futter.“ Wer Meister Adebar, wie der Storch auch genannt wird, nicht sofort erblicke, brauche nur etwas zu warten – meistens tauche er irgendwann aus dem Gewässer auf. „Das Wasser ist so tief, dass der Storch darin oft ganz verschwindet“, hat Moßmann beobachtet.

Vorboten des Frühlings in der Nähe der Bushaltestelle an der Lüneburger Straße in Immensen: Eidottergelbe Krokusse sprießen aus dem Boden. Quelle: Bernd Mossmann

Auch Krokusse und Winterlinge lassen den Frühling erahnen

Auch in Immensen werden aufmerksame Passanten nun wieder Störche beobachten können. Und auch sonst schickt der Frühling seine ersten Vorboten: Unweit des Storchennestes in der Nähe der Bushaltestelle sprießen erste Krokusse aus der Erde. Und etwas weiter in der Ziegeleistraße können sich Naturfreunde beim Blick in einen Garten an zitronengelben Winterlingen erfreuen.

Von Gabriele Gerner