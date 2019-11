Lehrte

An der Goethestraße ist es in der Nacht zum Sonnabend zu einem Feuer gekommen. Nach Angaben der Polizei stand dort gegen 1.15 Uhr ein in einem Einkaufswagen abgelegter Stoß Zeitungen in Flammen. Über die Ursache für den Brand gibt es noch keine Erkenntnisse. Zunächst bekämpften Polizeibeamte mit zwei Feuerlöschern die Flammen, dann rückte auch die Feuerwehr an. An dem Einkaufswagen entstand kein nennenswerter Schaden.

Lesen Sie auch

Von Achim Gückel