Lehrte

Schon seit dem vergangenen Jahr ist klar, dass das Hallenbad am Hohnhorstweg saniert werden muss. Das wird teuer, wirkt sich vermutlich auch auf den Bereich des Freibads aus, und bisher weiß noch niemand so genau, was die beste Lösung ist. Daher gibt es mittlerweile eine mit Fachleuten aus Politik, Stadtverwaltung, Vereinen und Schulen besetzte Arbeitsgemeinschaft (AG). Sie soll alle Anforderungen an ein neues Hallenbad in Lehrte zusammentragen und entscheidenden Einfluss auf die Neugestaltung haben.