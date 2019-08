Lehrte

Die Stadt möchte mehr Klarheit in die Diskussionen um das Thema Asbestbelastung in der Grundschule an der Masch bekommen. Zu diesem Zweck lädt sie Eltern,Lehrkräfte sowie Mitarbeiter der Schule zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese wird am Donnerstag, 29. August, ab 19 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16 stattfinden. Daran werden nach Auskunft aus dem Rathaus außer Vertretern der Verwaltung und des Gesundheitsamtes Hannover auch Gutachter der Firma Wessling teilnehmen, welche die Raumluft in der Schule überprüft hatte.

„Der Stadt Lehrte ist sehr daran gelegen, weiterhin transparent zu informieren und Gerüchten aktiv entgegen zu treten“, betont Sprecher Fabian Nolting. Ziel sei es, alle Betroffen aus erster Hand zu informieren und Fragen zu beantworten.

Bei Renovierung Asbest frei

In den Sommerferien hatte es insbesondere unter Eltern von Grundschülern große Aufregung gegeben. Im Zuge von Renovierungsarbeiten hatte eine Elterninitiative in einem Klassenraum Asbest freigesetzt.Daraufhin hatte die Stadt diesen Raum umgehend gesperrt und in sämtlichen Schulräumen Proben nehmen lassen. Es wurden dabei sowohl Messungen der Raumluft vorgenommen als auch Materialproben entnommen. Alle Raumluftmessungen hatten zum Ergebnis, dass eine Gesundheitsgefährdung in Hinsicht auf Asbest ausgeschlossen werden kann. Es wurde kein Asbest in der Raumluft nachgewiesen. Lediglich der Schulraum, in dem Asbest freigesetzt wurde, bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb.

Von Achim Gückel