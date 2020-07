Lehrte

Der Lehrter Sportverein (LSV) bietet vom Montag, 20. Juli, bis zum Freitag, 21. August, wieder eine Sommerferienbetreuung an. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Wegen Corona wird es in diesem Jahr aber einige Änderungen geben. So können maximal 36 Kinder pro Woche teilnehmen. Anmeldungen sind ausschließlich für komplette Wochen, also von Montag bis Freitag, möglich.

Der Nachwuchs wird in Kleingruppen bis zu neun Teilnehmern eingeteilt und bleibt über die gesamte Woche in dieser Gruppe mit festen Übungsleitern zusammen. Die Gruppen verteilen sich auf die Jahnturnhalle an der Feldstraße und den Soccerpark von SV 06 Lehrte an der Mielestraße. Die Übungsleiter wurden eigens vorher geschult.

Kinder können verschiedene Sportarten ausprobieren

Der Tagesablauf sieht vor, dass die Kinder ab 8 Uhr gebracht werden können. Um 9 Uhr wird gemeinsam gefrühstückt, um sich für den Tag zu stärken. Eine Stunde später beginnen die Aktivitäten. Bis 12.30 Uhr können die Kinder verschiedene Sportarten ausprobieren, sich kreativ betätigen oder andere Spielflächen in Lehrte besuchen.

Das Mittagessen ist im Preis enthalten und für die Zeit von 12.30 bis 13 Uhr geplant. Im Anschluss ist Ruhezeit. Die Kinder können sich dann entspannen und sollten dafür Kissen oder Decken mitbringen. Von 14 bis 16 Uhr stehen dann noch einmal Aktivitäten an. Die Betreuung endet um 16 Uhr.

Die Kosten betragen für LSV-Mitglieder 99 Euro pro Woche. Nicht-Mitglieder zahlen 129 Euro pro Woche. Weitere Informationen zur Ferienbetreuung, zum Corona-Konzept und zur Anmeldung gibt es auf der Homepage www.lehrtersv.de.

Von Katja Eggers