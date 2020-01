Lehrte

Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, Neues in der eigenen Kultur entdecken, Zugewanderte und Alteingesessene zusammenbringen: Die Flüchtlingsinitiative Lehrte hilft will die Integration in der Stadt weiter vorantreiben. Eine Aktion ist bereits gesetzt: Im Herbst soll im Rahmen einer interkulturellen Woche ein großes Fest für alle Lehrter gefeiert werden.

Um weitere Aktionen zu planen, haben sich Menschen, die sich bei Lehrte hilft, dem kurdischen Kulturverein Azadi, bei der Feuerwehr oder in der Politik engagieren, zu einer Auftaktveranstaltung im Rotkreuz-Zentrum getroffen. Gemeinsam mit Hauptamtlichen aus Stadtverwaltung, Sozialberatungen, Jobcenter, Kirche und Schule wurden jede Menge Ideen erarbeitet.

Vorurteile sollen abgebaut werden

Das Spektrum der Vorschläge war vielfältig. In Arbeitsgruppen wurden fünf große Themen herausgearbeitet. Unter der Überschrift „Interreligiöser Dialog“ soll es etwa um das Kennenlernen verschiedener Religionen gehen. Denkbar seien gemeinsame Andachten und Gebete. „So können Vorurteile abgebaut werden – etwa die, die es über den Islam gibt“, erklärt Achim Rüter, Chef des DRK-Ortsvereins Lehrte, der dem Bündnis Lehrte hilft angehört.

Bei gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen, Sport oder Singen biete sich die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Arbeitsgruppe mit dem Titel „Gemeinsam aktiv“ erarbeitete Ideen für Chorprojekte, Schwimmkurse und Tanztrainings. Auch eine lange Tafel mit vielen unterschiedlichen Speisen von der Moschee zur Matthäuskirche können sich die Teilnehmer der Gruppe vorstellen.

Betriebsbesichtigungen zur Berufsvorbereitung

Eine weitere Arbeitsgruppe hat sich derweil das Thema Berufsvorbereitung vorgenommen. Um Unternehmen und damit potenzielle Arbeitsplätze für Flüchtlinge vorzustellen, seien zum Beispiel Betriebsbesichtigungen oder Veranstaltungen wie ein Tag der offenen Tür denkbar.

Weil Sprache der Schlüssel zum gegenseitigen Verstehen ist, möchten sich die Teilnehmer zudem für mehr Deutschkurse einsetzen. In Informationsveranstaltungen mit Übersetzern könne ausländischen Eltern das deutsche Bildungssystem erläutert werden. Auch über den Einsatz von Mentoren und Paten wurde diskutiert.

Im nächsten Schritt wird es konkret

In der Arbeitsgruppe mit dem Namen „Interkulturelle Alltagsbegegnungen“ ging es derweil darum, wie Alltagssituationen Anlass zum Sprechen bieten können. Die Teilnehmer hatten die Idee, dass dafür Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen, zum Beispiel über Vereine oder Familien. Konkrete Aktionen sollen nun im nächsten Schritt in kleineren Gruppen ausgearbeitet werden.

