Wer derzeit durch Hämelerwald fährt, wird besonders südlich der Unterführung an der Niedersachsenstraße eine ganze Reihe von Farbtupfern wahrnehmen. Rund um Kreuzung mit der Dessauer und der Sternstraße grünt und blüht es derzeit in mehreren Blumenbeeten. Verantwortlich dafür sind die Initiative Schöneres Ortsbild Hämelerwald und einige Hämelerwalder Bürger.

Spenden sind zum Teil anonym

Seit 2019 ruft die Initiative, zu der neun Hämelerwalder gehören, über Facebook zu Blumenspenden auf, damit das Ortsbild frühlingshafter wird. „Und seitdem wird es immer mehr“, sagt Dieter Dohrmann, Mitorganisator der Initiative. In diesem Jahr sind – zum Teil anonym – 222 gelbe Stiefmütterchen, 30 Hornveilchen und 50 Narzissenzwiebeln abgegeben worden. Dazu noch diverse Frühlingsblumen und eine Edelrose. „Die Zwiebeln kamen aber für dieses Jahr zu spät“, meint Albert Brüll, der mit Ilka Templin gemeinsam für die Bepflanzung und Pflege der Beete zuständig ist. „Die bringen wir im Herbst aus, damit sie im nächsten Frühling blühen.“

Einen Teil der Blumen hat die Initiative zudem an den selbstgebauten Ortseingangstafeln eingepflanzt. Am Gasthaus Schaper neben dem Bahnhof gibt es ebenfalls noch ein Beet. Neben den Spenden dieses Jahr sind die Beete auch mit Tagetes und anderen Blumen bestückt.

Zwei große Zisternen dienen der Bewässerung

Beim Einpflanzen bleibe es natürlich nicht, so Brüll und Dohrmann. Denn auch Pflege und Bewässerung erfordern einigen Aufwand. Gerade in trockenen Perioden bestückt Albert Brüll alle zwei bis drei Tage einen Anhänger mit einer ganzen Reihe Gießkannen und bewässert die Beete. Das nötige Wasser bekommt der 79-Jährige aus zwei großen Zisternen mit Regenwasser. „Sollte es nicht genug regnen, hilft die Feuerwehr“,sagt Brüll. Rund 300 Liter seien für einen Bewässerungsgang nötig.

Mit den derzeitig bestehenden Beeten sei die Initiative aber auch ausgelastet, sagen die beiden Hämelerwalder. „Für Neuanpflanzungen reicht das Personal nicht mehr aus.“

Mangelnde Bereitschaft fürs Ehrenamt

Das liege vor allem an mangelnder Bereitschaft zum Ehrenamt, bemängelt Dohrmann. „Wenn man Kandidaten im Ort anspricht, ob sie helfen können, wollen die oft wissen, was sie dafür kriegen.“ Hämelerwald sei ein Schlafort für Menschen, die in Hannover arbeiteten. Da fehle mitunter die Identifikation.

Dabei sei es gerade die Ehrenamtlichkeit, die zur Verschönerung des Ortsbildes beigetragen habe, findet der 85-Jährige. Die zurzeit neunköpfige Gruppe, die 2001 gegründet wurde, kümmert sich unter anderem um die Entfernung von Graffiti, die Entleerung der Hundekotbehälter sowie dem Einsammeln von Müll. „Wir haben viele Pendler, besonders aus dem Raum Peine“, meint Dohrmann. Am Bahnhof und den umliegenden Parkplätzen finde man deswegen besonders viel Müll.

