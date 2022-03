Lehrte

Der Termin steht: Am Freitagmittag startet Iwona Muschiol mit ihrem Mann den ersten Transport mit Medikamenten und Babynahrung, Spielzeug und Kleidung in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. „Wir halten den Kontakt zu Bekannten und Freunden, daher wissen wir, was zurzeit besonders benötigt wird“, sagt die Lehrterin.

Sie hatte am Freitag über ihren privaten Facebook-Account einen ersten Spendenaufruf gestartet. „Eigentlich hatte ich ihn nur an meine Freunde geschickt“, sagt sie – nach einem Tag bereits überwältigt von der Hilfsbereitschaft. „Jeder möchte spenden“, schildert sie ihre Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass sie Kleidung und Spielzeug nicht mehr annehmen kann. Zu viele haben die private Initiative bereits mit Sachspenden unterstützt. Nun wirbt Muschiol ganz gezielt um jene Hilfsgüter, die nach Aussage der Menschen im Grenzgebiet besonders fehlen.

Lesen Sie auch: Die Entwicklung in der Ukraine im Liveblog

Decken, Medikamente, Hygieneartikel sind nötig für Flüchtlinge aus der Ukraine

„Vor allem gibt es nicht ausreichend Decken, die nehmen wir noch gern an“, sagt die Lehrterin als Erstes. Knapp seien aber auch Medikamente für Kinder, die beispielsweise Fieber senken, und für Erwachsene, die Schmerztabletten benötigen. Muschiol habe inzwischen alle bekannten Ärzte angeschrieben und um Spenden gebeten – letztlich gehe es nicht um große Mengen, sondern darum, auch mit kleinen Einheiten zu helfen. Diese würden zum Teil auch an Hospitäler gehen.

Nach den Strapazen der Flucht bestehe zudem großer Bedarf an Pflaster und Bandagen für diejenigen, die oft viele Kilometer gelaufen seien. „Die Situation ist katastrophal“, sagt Muschiol und fügt hinzu, dass die Geflüchteten zudem auf gespendete Hygieneartikel angewiesen seien, insbesondere auf Zahnbürsten, Feuchttücher und Windeln.

Abgabe von Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine noch bis Freitagmorgen bei Lehrterin möglich

Noch bis zum frühen Freitag nehmen die Helfer die Spenden am Sophie-Scholl-Ring 8 in Lehrte an, bis zum Mittag füllen sie einen Mercedes Sprinter – ehe sie die Reise beginnen. Mit Bangen in der Stimme berichtet Muschiol von der Angst vor der Fahrt, weil sie von Augenzeugen an der Grenze immer wieder von dem Leid höre. „Wir sind oft in der Ukraine, aber jetzt können wir wegen der Kämpfe nicht ins Land fahren“, sagt sie. Deshalb wird das Paar den Grenzübergang Korczowa oder Medyka ansteuern. „Von dort werden wir berichten, wie es aussieht und zeigen, wo die Spenden ankommen“, sagt die Lehrterin – schon jetzt dankbar für jede Unterstützung.

Unterdessen bereitet sich die Stadtverwaltung in Lehrte bereits auf die mögliche Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine vor. Noch gebe es dazu nur „interne Überlegungen“, sagt Sprecher Fabian Nolting. Doch schon in den nächsten Tagen werde man in einer größeren Runde von Verantwortlichen alle Möglichkeiten zur Aufnahme von Menschen aus dem vom Krieg geschüttelten Land ausloten. Mit Ergebnissen sei vermutlich nicht vor Donnerstag dieser Woche zu rechnen. „Aber wir wollen handlungsfähig sein, denn die Flüchtlingswelle kann uns schnell erreichen“, sagt Nolting.

Von Antje Bismark und Achim Gückel