Sievershausen

Das Antikriegshaus an der Martinskirche in Sievershausen ist in diesen Tagen wieder Treffpunkt für junge Menschen aus mehreren Ländern. Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr ist es jetzt gelungen, wieder ein internationales Workcamp auf die Beine zu stellen. Es fällt laut Otto Dempwolff vom Antikriegshaus zwar deutlich kleiner aus als in früheren Jahren, doch es sei ein Versuch des Friedenszentrums, „einen Schritt zurück in die Normalität zu gehen“, heißt es in einer Mitteilung. Einer der Höhepunkte des Workcamps ist ein Abend der Begegnung am Donnerstag, 12. August.

Wegen Corona stand das Workcamp lange auf der Kippe

Es habe bis Ende der letzten Juli-Woche gedauert, bis endlich klar war, dass das Workcamp stattfinden kann, schreibt Dempwolff. Wechselnde Ein- und Ausreisebestimmungen sowie die steigende Corona-Inzidenz hätten es bis zuletzt spannend gemacht. Seit Anfang dieser Woche haben sich schließlich fünf ausreichend geimpfte oder von Corona genesene Teilnehmende sowie zwei Teamer aus Italien, Spanien, den Niederlanden und Deutschland in Sievershausen eingefunden. Sie müssen sich während des Aufenthalts mehrfach auf das Virus testen lassen.

Gäste aus anderen Erdteilen, wie es sonst im Sievershäuser Workcamp üblich ist, gibt es dieses Jahr nicht. Wegen der Pandemie blieb die Ausschreibung in diesem Jahr auf Europa beschränkt. In früheren Jahren waren stets rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von allen Erdteilen dabei gewesen.

Das Programm für die jungen Leute umfasst, wie auch in vergangenen Jahren, kreative und handwerkliche Projekte sowie gewaltfreie Konfliktbearbeitung und einen Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Unter anderem werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workcamps eine Infotafel für die Streuobstwiese am Antikriegshaus bauen.

Für den 5. August ist ein Familienabend geplant, am Abend der Begegnung am 12. August ab 18.30 Uhr können interessierte Gäste teilnehmen. Das Workcamp endet am Sonntag, 15. August.

Von Achim Gückel