Lehrte

Iris Pralle kann ihr Glück noch gar nicht fassen. Die Arpkerin hat bei der „Ottifanten Schnipseljagd“ von Edeka den Hauptpreis gewonnen: eine Reise nach Ostfriesland im Wert von 1500 Euro. „Ich habe noch nie etwas gewonnen, das ist super“, sagte Pralle am Mittwochnachmittag bei der Gewinnübergabe im Edeka-Center Cramer in Lehrtes Zuckerzentrum.

Marktleiter Tobias Wolter und Edeka-Einzelhandelsberater Frank Schiemann überreichten ihr dort mit Maske und Abstand im derzeit geschlossenen Café den Reisegutschein und einen Blumenstrauß. Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, mussten die Kunden im dreiwöchigen Aktionszeitraum drei Artikel mit „Ottifanten“-Aufklebern kaufen, die Logos ausschneiden, eintüten und per Post einsenden.

Der Ottifant ist ein von Komiker Otto Waalkes erdachter, im Comicstil gezeichneter Elefant. Insgesamt gab es bei dem Gewinnspiel 20 „Ottifanten“-Produkte in den Edeka-Märkten zu entdecken. Weil Waalkes gebürtiger Ostfriese ist, führt die Reise, die es zu gewinnen gab, in dessen Heimat. Der Reisegutschein ist zeitlich nicht gebunden. „Wegen Corona kann mit der Einlösung also getrost gewartet werden“, betonte Schiemann. Auf 1000 weitere Gewinner warten jetzt Präsentkörbe.

Von Katja Eggers