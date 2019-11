Lehrte

Sie rostet vor sich hin, ist kaputt und von Grünspan befallen, und neben ihr liegen alte Metallteile und Müll: Die alte Dampflok am Lehrter Bahnhof und ihr Umfeld sind in einem schlechten Zustand. Der Arbeitskreis Stadt & Natur erleben fragt sich jetzt, ob es für das Denkmal noch eine Zukunft gibt und ob es sich lohnt, Geld für eine Instandsetzung in die Hand zu nehmen. „Wir möchten gern wissen, ob die Lehrter an der Lok noch interessiert sind und welche Wünsche sie haben“, sagt Horst-Günter Gnest vom Arbeitskreis. Die Bürger sollen dafür E-Mails an den Arbeitskreis schreiben.

Die Gruppe erarbeitet zum Thema Lehrte entdecken derzeit Touren für ihre Internetseite. Die Dampflok am Bahnhof gehört dabei zu den markanten Punkten. „Die alte Lok soll eigentlich die Lehrter Eisenbahngeschichte repräsentieren, aber sie ist in einem so erbärmlichen Zustand, dass man sie bei Touren oder Stadtführungen nicht mehr vorzeigen kann“, erklärt Willy Goronczy vom Arbeitskreis.

Pflege der Lok ist aufwendig und teuer

Die Lok der Baureihe 52, die 1943 gebaut wurde, hatte der Lehrter Apotheker Wilhelm Nieschlag im Jahr 2002 in seine Heimatstadt gebracht, um deren Geschichte greifbar zu machen. Die Lok steht auf einem Gelände der Deutschen Bahn. Die Stadt hat die Fläche angepachtet und ist verantwortlich für die Pflege der Lok. Sie hatte 2016 eine Vereinbarung mit dem Dampflokenthusiasten Bernd Framke aus Wettmar getroffen, der die ehemalige Kriegslok nicht nur pflegen, sondern auch in ihren originalen Zustand zurückzubauen wollte.

Mittlerweile kümmert sich Framke aber nicht mehr um das Denkmal. „Der Versuch, die Pflege in ehrenamtliche Hände zu geben, ist leider gescheitert“, bedauert Stadtsprecher Fabian Nolting. Das sei aber keinesfalls ein Vorwurf. Die Pflege der Lok ist laut Nolting einfach zu aufwendig und kostenintensiv.

Die Lok ist an vielen Stellen schon total durchgerostet. Quelle: privat

Stadt hat kein Geld für Instandsetzung

Dass der Arbeitskreis jetzt eine Umfrage über die Zukunft der Lehrter Lok anschiebt, begrüßt die Stadt daher ausdrücklich. „Da muss jetzt eine öffentliche Diskussion her und dann auch eine politische Entscheidung“, betont Nolting. Fakt sei aber auch, dass die Stadt derzeit kein Geld im Haushalt habe, um die Lok instand zu setzen. „Das wird auf jeden Fall sehr teuer werden, aus Bordmitteln kriegen wir das aktuell nicht hin“, sagt Nolting. Der Fachdienst Kultur, Sport und Freizeit mache sich aber Gedanken, wie es mit der Lok weitergehen könnte und ob dafür möglicherweise im nächsten Jahr Mittel in den Haushalt eingestellt werden.

Der Lehrter Tobias Neumann hatte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis jüngst eine Umfrage zum Thema „ Dampflok verschrotten oder sanieren?“ über seinen Facebook-Account gestartet. Von 640 Teilnehmern hatten 91 Prozent für eine Sanierung gestimmt. In den Kommentaren war vor allem der Standort der Lok kritisiert worden.

Lehrter sollen ihre Meinung mailen

Der Arbeitskreis fragt nun ebenfalls, wie es mit dem Denkmal weitergehen soll: Haben die Lehrter daran noch Interesse? Oder ist die Lok dem Verfall preisgegeben? Lohnt es sich, Geld in eine aufwendige Sanierung zu stecken, oder könnte die Lok durch eine alternative Lok ersetzt werden? Ist der Bereich am Bahnhof überhaupt als Ausstellungsfläche geeignet, oder stünde die Lok vielleicht besser an einem anderen Platz? „Wir haben viele Fragen und hoffen jetzt auf möglichst viele Antworten und Meinungen“, sagt Goronczy. Wer sich äußern möchte, kann dies in einer E-Mail an Lehrte-und-Ortsteile-entdecken@gmx.de tun.

