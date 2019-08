Steinwedel

Swing und Jazz – das ist die Leidenschaft des Quartetts JazzOvation. Am Sonnabend, 24. August, tritt die Band bei der St.-Petri-Kirchengemeinde auf. Die Formation spielt hör- und tanzbare Jazzstandards der Dreißiger- bis Fünfzigerjahre. Ergänzt wird das Repertoire durch Blues- und Bossa-Nova-Stücke und Ausflüge in den Latin Jazz. Das Publikum darf sich auf Musik zum Entspannen freuen – auch nicht ausgewiesene Jazz-Liebhaber werden ihre Freude haben.

Präsentiert werden Titel wie „Autumn leaves“ von Eva Cassidy, „Manha de carnaval“ von Astrud Gilberto und „How high the moon“ von Ella Fitzgerald – eindrucksvoll begleitet durch Jazzgesang. Das facettenreiche Jazz- und Swing-Quartett nimmt sein Publikum mit auf eine Reise in frühere Musikepochen und verwandelt die Bühne in einen amerikanischen Tanzsaal des vergangenen Jahrhunderts. Musikalisch stilsicher und mit geballter Emotion bringen sie die großen und kleinen Herzensbrecher-Stücke der Jazz- und Blues-Legenden auf die Bühne.

Stimmungsvolle Umgebung für emotionale Musik

JazzOvation sind Majimbi Mergner am Mikrofon und am Saxofon, Elkmar Winter am Bass, Ben Trutz an der Gitarre und am Banjo sowie Martin Härtel am Schlagzeug. Seit 2016 spielt die sympathische Gruppe, die aus einer Hannoverschen Big Band hervorgegangen ist, ihr eigenes Programm.

Die Musikveranstaltung findet in stimmungsvoller Umgebung im spätsommerlichen Allegorischen Garten vor dem Gemeindehaus der St.-Petri-Kirchengemeinde an der Dorfstraße statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die St. Petri-Kirchengemeinde wird gebeten.

Weiterlesen:

Alle aktuellen Nachrichten finden Sie auf haz.de/lehrte

Von Gabriele Gerner