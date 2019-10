Steinwedel

Gute Nachrichten für Steinwedels Nachwuchs: Seit der Jugendkeller einen neuen Leiter hat, öffnet die Einrichtung im Dorfgemeinschaftshaus an der Ramhorster Straße 21 jetzt wieder regelmäßig. Und es kommt noch besser: Der erfahrene Pädagoge Jens Ussat macht den Jugendkeller jetzt sogar an vier Tagen pro Woche auf. In der Vergangenheit waren es nur drei Tage gewesen. Auf Wunsch der Jugendlichen ist nun auch der Freitag hinzugekommen.

In diesem Jahr war der Jugendkeller auch aus Krankheitsgründen kurzfristig geschlossen worden. Steinwedels Jugend hatte dort oftmals vor verschlossenen Türen gestanden. Nachdem Ussats Vorgängerin zum Sommer aufgehört hatte, war die Stelle vakant gewesen. Steinwedels Ortsrat sorgte sich, dass die Nachfrage der Jugendlichen irgendwann ausbleiben würde und forderte Abhilfe.

In der Küche wird mittwochs gemeinsam gebacken und gekocht. Quelle: Katja Eggers

Nun hat die Stadt die Stelle neu besetzt. Ussat hat die Leitung des Jugendkellers Ende September übernommen. Der Lehrter hatte in den vergangenen Jahren als pädagogischer Mitarbeiter der Ganztagsschule in Uetze gearbeitet und ist parallel dazu als Schulbegleiter an der Integrierten Gesamtschule in Hämelerwald im Einsatz gewesen. „Zwei Jobs parallel zu haben ist mitunter aber sehr stressig gewesen“, erklärt Ussat.

Kulturtreff und Lernort gleichermaßen

Mit seiner neuen Stelle in Steinwedel fühlt sich der 49-Jährige nun umso wohler: „Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.“ Der Jugendkeller sei Kulturtreff und Lernort gleichermaßen und biete gute Voraussetzungen, damit offene Jugendarbeit und Inklusion gut gelingen können. „Und ich bin hier richtig gut von den Jugendlichen aufgenommen worden“, berichtet Ussat. Erst neulich seien nachmittags 22 Kinder und Jugendliche im Jugendkeller zu Gast gewesen.

Einige Jugendliche hätten ihn aber auch gefragt, wie lange er denn überhaupt bleiben werde, sagt Ussat. „Daran erkennt man, dass mitunter wohl doch noch Unsicherheit besteht, der Jugendkeller könnte auch künftig nur eingeschränkt öffnen“, meint er.

In der Sitzecke treffen sich die Jugendlichen gern um Konsolenspiele zu spielen. Quelle: Katja Eggers

Besonders gefragt ist im Jugendkeller der Billardtisch. Außerdem kommen die Gäste gern in der Sitzecke zusammen, um dort Konsolenspiele zu spielen. Zudem gibt es einen Kickertisch und eine Küchenzeile, in der mittwochs gemeinsam gekocht und gebacken wird. „Es findet zwar alles in einem einzigen Raum statt, aber dadurch ist es ein schönes Miteinander von Jüngeren und Älteren“, sagt Ussat.

Darüber hinaus gehören zum Angebot des Jugendkellers Darts, Brett- und Kartenspiele und Kreatives. Ussat will mit den Jugendlichen zudem Tagesausflüge unternehmen und Spiele im Freien machen. Er bietet auf Wunsch auch Hilfe bei Hausaufgaben, Referaten, Präsentationen und Bewerbungen an. „Für weitere Wünsche der Jugendlichen sind wir ebenfalls offen“, betont Lehrtes Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile.

Jugendliche sollen mitbestimmen

Einen festen Zeitplan gibt es für die Angebote ganz bewusst nicht. „Die Kinder und Jugendlichen sollen das Programm mitbestimmen“, betont Ussat. Der Jugendkeller werde sowohl von Kindern im Grundschulalter als auch von jungen Erwachsenen genutzt. Etwa zwei Drittel seien männlich.

Der Jugendkeller Steinwedel öffnet jetzt weider regelmäßig seine Türen. Quelle: Katja Eggers

Der Jugendkeller in Steinwedel öffnet dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 20 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 20 Uhr. In den Ferien ist Ussat an den vier Tagen schon ab 12 Uhr da.

Von Katja Eggers