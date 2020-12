Lehrte

Ein Lehrter Ratsherr bleibt Vorsitzender des Rings Christlich-Demokratischer Studenten ( RCDS) in Niedersachsen: Jonas Schlossarek ist in seinem Amt bestätigt worden. Ursprünglich sollte die Delegiertenversammlung in Lehrtes Städtischer Galerie stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie gingen die Wahlen jedoch erstmals online über die Bühne. Damit ist der CDU-nahe Studentenverband Vorreiter innerhalb der niedersächsischen Unionsfamilie.

Der 25-jährige Schlossarek studiert Wirtschaftswissenschaft an der Leibniz Universität Hannover. Auf kommunaler Ebene bringt er sich als Ratsherr insbesondere in der Schul- und Sportpolitik ein. „Gute Bildung ist mir ein wichtiges Anliegen“, sagt Schlossarek. Dafür möchte er sich auch im Landesvorstand der CDU Niedersachsen künftig einsetzen. Diesem gehört er mit seiner Wiederwahl als beratendes Mitglied weiter an.

Corona ist große Herausforderung für Studenten

Für das kommende Jahr sieht Schlossarek insbesondere die Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie als große Herausforderung. „Auch im zweiten Corona-Semester beobachten wir, dass viele Lehrveranstaltungen nur mit deutlichen Qualitätseinbußen durchgeführt werden können“, erklärt Schlossarek. Den Beschluss des Landtages, den Studenten ein Freisemester zu ermöglichen, begrüßt er daher ausdrücklich. Damit sei es jedoch nicht getan. „Insbesondere die Hochschulen sind aufgefordert, noch stärkere Anstrengungen bei der Digitalisierung zu unternehmen“, fordert Schlossarek.

Von Katja Eggers