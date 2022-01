Der 26-jährige Jonas Schlossarek aus Lehrte will für die Christdemokraten in den Niedersächsischen Landtag einziehen. Der Ratsherr und Vorsitzende des CDU-Ortsvereins in der Kernstadt hat am Montag seine Bereitschaft zur Kandidatur im Wahlkreis Lehrte-Burgdorf-Uetze erklärt.