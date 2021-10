Lehrte

Die Markuskirchengemeinde und das Lehrter Gymnasium starten ein gemeinsames Projekt gegen Isolation und Vereinsamung in der Corona-Pandemie. Dabei telefonieren Seniorinnen und Senioren jetzt regelmäßig mit Jugendlichen. Die Gespräche sind keine Telefonseelsorge, es geht vielmehr darum, gemeinsame Themen und Interessen zu finden und darüber zu plaudern.

Das Projekt „Schmidt trifft Schmidtchen“ gibt es seit Anfang Oktober in Lehrte. Ziel der Initiative sei es, „Lebensneugierige und Lebenserfahrene zu vernetzen“, sagt Sophie Anca, Beauftragte für Alten- und Altenheimseelsorge im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Burgdorf. Sie hat eine Zunahme der Vereinsamung und Isolation von jungen und älteren Menschen während der Corona-Pandemie festgestellt und will mit dem Projekt etwas dagegen tun. Gemeinsam mit Religionslehrerin Ines Walkling vom Lehrter Gymnasium hat sie das Projekt Anfang Oktober zum Laufen gebracht.

Praktisch sollen dabei zehn Schülerinnen und Schüler der elften Klasse für acht Wochen Telefonpatenschaften für ältere Menschen übernehmen.

Jugendliche erlernen Grundlagen der Empathie

„Ein offenes Ohr füreinander, Interesse aneinander und ein funktionierendes Telefon – mehr braucht es nicht, um teilzunehmen“, meint Pastorin Anca, die neben ihrer Tätigkeit als Pastorin der Markusgemeinde in der Seniorenarbeit im Kirchenkreis aktiv ist.

Weil jüngere und ältere Menschen aber nicht die gleiche Kommunikationsebene haben, könnten solche Telefonate schnell enden. Anca zog deshalb Experten hinzu. Über den Hamburger Verein zur Förderung der sozialen Kreativität „Dialog im Dunkeln“ holte sie professionelle Coaches ins Boot. Mit ihnen erlernen die Jugendlichen jetzt Grundlagen der Empathie und des aktiven Zuhörens. Außerdem zeigen die Kommunikationsexperten laut Anca, „worauf man in der Kommunikation mit älteren Menschen achten sollte“. Am Schluss des Projekts erhalten die Jugendlichen ein Zertifikat über ihr soziales Engagement.

Auch die am Projekt beteiligten Lehrter Seniorinnen und Senioren werden geschult, bevor sie mit den jungen Menschen in Kontakt treten. Pastorin Anca begleitet sie. Das Projekt kommt gut an. Die Nachfrage vonseiten der Älteren, die aus der Kirchengemeinde und der Tagespflege stammen, sei groß gewesen, sagt Anca. „Wir konnten gar nicht alle annehmen.“

Markus-Pastorin Sophie Anca organisiert das Projekt „Schmidt trifft Schmidtchen“. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Die älteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind laut Anca während des Projekts mit der Seniorenbegleiterin des Vereins „Dialog im Dunkeln“ in ständigem Kontakt. Bevor die Telefongespräche über die Bühne gehen, werden aber noch passende Paare gebildet. Jung und Alt haben dafür Steckbriefe ausgefüllt, um Gemeinsamkeiten zu finden und die Gespräche damit zu erleichtern.

Weitere Gemeinden haben Interesse an Projekt

„Jetzt sind wir alle gespannt, wie sich die Gespräche und Kontakte in Lehrte in den nächsten Wochen entwickeln werden“, sagt Anca. Sie hofft, dass sich in Zukunft auch andere Gemeinden und Schulen dem Dialog der Generationen stellen. Zwei weitere Kirchengemeinden im Kirchenkreis Burgdorf hätten schon Interesse bekundet, sagt Anca.

Für Sabine Preuschoff, Superintendentin des Kirchenkreises Burgdorf, ist das Projekt ein „Musterbeispiel“. Bei gelingenden Kooperationen von Kirchengemeinden und anderen Akteurinnen und Akteuren könnten alle voneinander profitieren, ist Preuschoff überzeugt.

Von Patricia Oswald-Kipper