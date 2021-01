Lehrte

Mit dem Corona-Lockdown bleiben auch die acht Jugendzentren in Lehrte bis mindestens Sonntag, 31. Januar, geschlossen. Um dennoch weiter Kontakt zu den jungen Lehrtern zu halten, wird nun eine Telefonsprechstunde angeboten.

Das städtische Team Jugendarbeit will für die Lehrter Jungen und Mädchen auch in der Pandemie erreichbar sein und wird daher digital sowie telefonisch weiter zur Verfügung stehen. Jugendliche können sich melden und ihre Sorgen und Nöte schildern oder einfach nur mit den Jugendpflegern plaudern.

Drei der insgesamt acht Einrichtungen sind ab Montag, 11. Januar, regelmäßig telefonisch erreichbar. Das Kinder- und Jugendhaus Süd bietet eine Telefonsprechstunde dienstags und donnerstags von 11.30 Uhr bis 17 Uhr unter der Telefonnummer (05132) 584056 an. Das Jugendhaus Nord ist von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr unter Telefon (05132) 8647860 erreichbar. Im Jugendtreff Ahlten nehmen Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr Anrufe unter Telefon (05132) 8301602 entgegen.

Informationen über die Möglichkeiten und Aktionen werden auf der städtischen Homepage unter www.lehrte.de bekannt gegeben. Stadtjugendpflegerin Tara Esdaile beantwortet Fragen zudem per E-Mail an tara.esdaile@lehrte.de sowie unter Telefon (0 51 32) 50532 41.

Mobile Jugendarbeit plant Aktionen

Auch die Mobile Jugendarbeit ist weiter für die Lehrter Jugendlichen im Einsatz. Die Kollegen würden nun verstärkt die sogenannte aufsuchende Arbeit in den Dörfern und der Kernstadt durchführen, sagt Stadtsprecherin Lilian Appel. Dabei seien auch Aktionen in unterschiedlichen Einrichtungen geplant, berichtet Appel. In Steinwedel beschäftige man sich etwa mit Themen und Fragen rund um das Bewerben – in Ahlten gehe es um Basteltüten und Rezeptideen.

