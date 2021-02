Lehrte

Im neuen Verkehrsentwicklungsplan, den die Stadt Lehrte in diesem Jahr verabschieden will, ist der Radverkehr einer der thematischen Schwerpunkte. Jetzt fordert die Junge Union Lehrte (JU) Verbesserungen in diesem Bereich. Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation hatten seit November den Selbstversuch auf Lehrter Radwegen unternommen. Sie registrierten dabei allerhand Mängel.

Die Mitglieder der Jungen Union fuhren Strecken in der Kernstadt und in den Ortsteilen ab und berichteten anschließend darüber in den sozialen Netzwerken. Als ein Beispiel für dringend notwendige Verbesserungen führt die JU nun Fahrradwege an, die abrupt auf Straßen enden – etwa jene auf der Everner Straße und der Poststraße. Aber auch anderen „kritischen Situationen“ seien die Mitglieder begegnet, heißt es in einer Mitteilung. An den Engpässen auf der Manskestraße fehlten Schutzstreifen für Radfahrer, viele Radwege hätten eine mangelhafte Qualität.

Kanten an Betonplatten rütteln Radler durch

Als Beispiel für letztere nennt die JU den Radweg zwischen Lehrte und Immensen, der aus Betonplatten besteht, deren Kanten für eine unbequeme Fahrt sorgten. Diese und weitere Erkenntnisse wolle man in die weiteren Beratungen um den Verkehrsentwicklungsplan einbringen. Der Radverkehr in Kernstadt und Ortsteilen müsse „qualitativ verbessert werden“.

Der Vorsitzende der Jungen Union und Ratsherr Marcel Haak ist zufrieden mit der von Marco Quesse koordinierten Reihe von Radtouren. „Den Corona-Regeln entsprechend sind wir alleine mit dem Fahrrad unterwegs gewesen“, sagt Quesse. Die in Fotos und Notizen gesammelten Ergebnisse werde man nun an die CDU-Fraktion im Rat der Stadt weiterleiten.

