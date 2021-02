Lehrte

In einer digitalen Mitgliederversammlung hat die Junge Union (JU) in Lehrte jetzt einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Vorsitzende Marcel Haak trat nach mehr als sechs Jahren an der Spitze der CDU-Nachwuchsorganisation in der Stadt nicht erneut zur Wahl an. Die Mitglieder machten den 30-jährigen Marco Quesse aus der Kernstadt einstimmig zum Nachfolger des Arpkers Haak.

Haak: „Viele politische Initiativen durch die JU“

„Ich blicke auf eine spannende und erfolgreiche Zeit als Vorsitzender der JU Lehrte zurück“, resümierte Haak. Man habe einen „ordentlichen Mitgliederzuwachs“ erzielen können und viele politische Initiativen an die CDU-Stadtratsfraktion weitergegeben. Dazu zählten unter anderem die Einrichtung eines freien WLAN-Netzes in der Innenstadt. Aber auch in der Öffentlichkeit sei man verstärkt aufgetreten, etwa auf dem Weihnachtsmarkt und einem jährlichen Politikquiz, betonte Haak.

Der scheidende Vorsitzende lobte seinen Nachfolger. „Marco Quesse war zwei Jahre Schatzmeister und wird die Junge Union weiter auf Kurs halten und diese mit seinen eigenen Ideen weiterentwickeln“, sagte Haak. Neben Quesse wurden Fiene Kohn und Alicia Werner aus Lehrte sowie Alexander-Kyu Yang aus Ahlten als stellvertretende Vorsitzende gewählt. Neuer Schatzmeister ist der Lehrter Daniel Klöckner, Schriftführer bleibt Maximilian-Kyusok Yang aus Ahlten. Als Beisitzer im Vorstand wurden unter anderem Christopher Gnest, Ricarda Grimmelt und Jonas Schlossarek (alle aus Lehrte) sowie die zwei Arpker Marcel Haak und Simon Schmidt gewählt. Mitgliederbeauftragter bleibt Eric Grimmelt aus Lehrte.

Kuban und Flachsbarth sprechen Lob aus

Lob für den aus dem Amt scheidenden Haak gab es unter anderem vom Bundesvorsitzenden der JU, Tilman Kuban aus Springe, sowie der hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Maria Flachsbarth. Haak habe die JU in Lehrte zu dem heute größten und wohl auch aktivsten Verband in ihrem Bundestagswahlkreis gemacht, sagte Flachsbarth.

Von Achim Gückel