Immensen/Aprke/Sievershausen

Unter dem Motto „Drei Dörfer, drei Kalender“ hat jetzt eine besondere Aktion für die Nachbarorte Immensen, Arpke und Sievershausen begonnen. In den drei Dörfern sind jetzt Wandkalender für das Jahr 2022 mit lokalen Motiven zu haben. Der Erlös aus dem Verkauf soll der gemeinsamen kirchlichen Jugendarbeit zufließen, zum Beispiel für die jährliche Segelfreizeit der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die Kalender kosten 15 Euro pro Stück.

Initiator der Kalender ist der frühere HAZ-Redakteur Stefan Wittke aus Arpke. Er hat auf seinen Wanderungen und Radtouren in der Corona-Zeit im vergangenen Frühjahr immer mal wieder die Kamera mitgenommen und Fotos gemacht. Mit den Landschafts- und Dorfmotiven hat er Kalender gestaltet, die in drei Varianten zu haben sind.

Ein Motiv aus dem Arpker Kalender: Baltheurs Hoff. Quelle: Stefan Wittke

„Die Idee ist gereift, nachdem ich ein paar schöne Aufnahmen im Kasten hatte“, sagt Wittke. „Irgendwann habe ich mir gesagt, dass vielleicht noch mehr Menschen Freude an den Aufnahmen haben könnten. Und da meine beiden Töchter als Konfirmandinnen bei der wunderbaren Segelfreizeit der Kirchengemeinden mitgemacht haben, war für mich von Anfang an klar, dass die kirchliche Jugendarbeit von der Aktion profitieren soll.“

Pastorin Anna Walpuski in Arpke und Pastor Thorsten Leißer in Immensen haben die Aktion wohlwollend aufgenommen. Jetzt haben sich die drei Ortsbürgermeister Klaus Schulz (Arpke), Armin Hapke (Sievershausen) und Michael Clement (Immensen) mit Wittke getroffen, um die ersten Exemplare des Wandkalenders 2022 zu begutachten.

Ein Frühlingsmotiv aus Immensen: Blick auf das Ehrenmal und die Antoniuskirche. Quelle: Stefan Wittke

Hier gibt es die Kalender

Die Wandkalender sind in Immensen im Dorfladen, in Arpke bei der Volksbank, bei „Florales & Ambiente“ und bei der Kirchengemeinde sowie in Sievershausen im Kiosk Scheffler zu haben.

Von Achim Gückel